von Kai Blandin

Fußball-Verbandsliga: FC 08 Villingen U 23 – SC Lahr (Sonntag, 14 Uhr). Die einen sind in der laufenden Saison noch sieglos, die anderen bislang ungeschlagen: Das sieht nach einer klaren Rollenverteilung vor der Begegnung zwischen der U 23 des FC 08 Villingen und dem SC Lahr aus.

„Nicht unbedingt“, sagt FC 08-Trainer Marijan Tucakovic, wohl wissend, welch schwere Aufgabe da auf seine Mannschaft wartet. Schließlich ist der Gegner seit dem Zusammenschluss beider Lahrer Vereine fester Bestandteil der Verbandsliga und beendete dort die Spielzeiten immer in den Top Ten. Zur neuen Runde haben die Gäste bei den Neuzugängen noch mal ordentlich zugeschlagen. Zum Beispiel mit Gabriel Gallus, der bei Freiburg, Kassel, Offenbach und Bahlingen bereits in der Regionalliga kickte und zuletzt fünf Jahre beim SV Oberachern unter Vertrag stand.

Doch Bangemachen gilt nicht. „Auch wenn wir erst einen Punkt geholt haben, konnten wir doch immer durch unsere Leistung überzeugen“, betont Tucakovic. Nun gelte es, den Bock umzustoßen, am besten gleich gegen die Truppe aus dem Ortenaukreis. Um den Lahrern nicht ins offene Messer zu laufen, wird der FC 08-Coach seine Taktik leicht modifizieren. „Gegen eine solch erfahrene Mannschaft wird jeder Fehler gnadenlos bestraft. Wir müssen im Mittelfeld noch kompakter auftreten, um genau dies zu vermeiden“, mahnt Tucakovic zur Vorsicht. Und noch etwas könnte das Zünglein an der Waage spielen. „Wenn wir unsere herausgespielten Torchancen endlich verwerten und vielleicht sogar einmal in Führung gehen“, wünscht sich der Villinger Trainer.

Mit welchem Personal er dieses Unterfangen angehen wird, entscheidet sich wie immer erst kurzfristig. „Weil wir abwarten müssen, ob uns Spieler aus dem Oberliga-Kader zur Verfügung stehen werden“, muss er sich in Geduld üben.