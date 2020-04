von Monika Mollin

Tischtennis-Landesliga Damen: Durch die Corona-Pandemie wurde die Saison am 14. März abgebrochen und die Tabellenstände zu diesem Zeitpunkt gewertet. Deshalb haben die Mannschaften eine unterschiedliche Anzahl an Spielen.

Verbandsliga-Absteiger TTSV Mönchweiler (23:3) holte sich mit sechs Punkten Vorsprung souverän den Meistertitel. Die einzige Niederlage gab es am 2. Spieltag beim TTC Riedböhringen. Es folgte noch ein Unentschieden gegen den TTC Mühlhausen. Alle anderen Spiele konnte Mönchweiler für sich entscheiden.

Nach der Vorrunde lag der TTC Riedböhringen (17:9) noch auf Rang 5 der Tabelle mit einem ausgeglichenen Punktekonto von 8:8. In der Rückrunde steigerte sich Riedböhringen, verlor kein einziges Mal und sicherte sich den zweiten Tabellenplatz. Der TTC Blumberg (17:11) auf Platz 3 hat zwei Minuspunkte mehr auf dem Konto als Riedböhringen. TTF Stühlingen II (13:11) ist punktgleich mit dem Vierten TuS Hüfingen und liegt nur aufgrund des schlechteren Spielverhältnisses auf Rang 5. Auf Rang 6 folgt Aufsteiger TTG Furtwangen/Schönenbach (13:15). Der TTC Mühlhausen (11:15) hatte nach der Vorrunde die „Rote Laterne“ inne, verlor aber in der Rückrunde kein Spiel mehr und erkämpfte Rang 7. Nur zwei Siege konnte der TTC Singen II (6:22) auf Rang 8 erkämpfen, ebenso wie SchlusslichtTTC Beuren a. d. Aach (5:21).

Höhepunkte der Saison

Schnellste Spiele: Nur 1 Stunde und 20 Minuten benötigte der TTC Blumberg beim 8:0 Erfolg gegen den TTC Beuren a. d. Aach. 1 Stunde und 35 Minuten brauchte die TTG Furtwangen/Schönenbach für den 8:0 Sieg gegen Beuren.

Längste Spiele: 3 Stunden und 40 Minuten kämpfte der TuS Hüfingen gegen den TTC Riedböhringen, bis der 8:6 Sieg feststand. 3 Stunden und 25 Minuten benötigten der TTC Singen II und Stühlingen II beim 7:7-Unentschieden.

Längste Sätze: Der längste Satz erinnerte fast an frühere Zeiten, als Tischtennis noch bis 21 Punkte gespielt wurde. Jana Bippus vom TTC Mühlhausen siegte gegen Angelika Brodhag vom TTC Riedböhringen mit 20:18 zur 2:1-Führung und gewann am Ende mit 3:1. Mit 19:17 gewann Jana Schufft vom TTC Singen II gegen Sabine Hess vom TTSV Mönchweiler im 2. Satz. Am Schluss stand es 3:0.

Höchststrafen: Sechsmal gab es in dieser Saison Vorrunde den höchsten Satzgewinn von 11:0. Dieses Kunststück gelang Laura Hauser vom TTC Riedböhringen, Lisa Barthillat und Melanie Link von der TTG Furtwangen/Schönenbach, Vivian Nowak und Sabine Hess vom TTSV Mönchweiler sowie Jana Schufft vom TTC Singen II.

Die meisten Satzgewinne: 34:21 Sätze benötigte der TTSV Mönchweiler beim 8:6-Sieg gegen die TTG Furtwangen/Schönenbach. 32:27 Sätze benötigte der TTC Mühlhausen beim 7:7 gegen den TTC Blumberg. 31:25 Sätze gab es beim 8:6-Erfolg des TuS Hüfingen gegen den TTC Riedböhringen.

Die wenigsten Satzgewinne: Nur einen einzigen Satzgewinn gab es für die Damen des TTC Beuren a. d. Aach bei der 0:8-Niederlage gegen den TTC Blumberg.

Die meisten Fünfsatz-Spiele: In der Partie zwischen dem TTC Singen II und TTF Stühlingen II gab es beim 7:7-Unentschieden sechsmal einen fünften Satz. Ebenfalls sechsmal entschied der fünfte Satz im Spiel des TTC Mühlhausen gegen den TTC Blumberg.

Jung und alt: Die jüngsten Spielerinnen sind beim TTC Beuren a. d. Aach zu finden. Maya Dehnen und Jessica Huschka wurden 2002 geboren. Dazu kommen mit Lea Bräckow (18 Jahre) und Carina Maier (19 Jahre) zwei weitere sehr junge Spielerinnen. Der TTC Mühlhausen hat mit Svenja Winkler eine Spielerin mit 19 Jahren sowie Jana Bippus mit 20 Jahren. Gisela Christ vom TuS Hüfingen ist mit 62 Jahren die älteste Spielerin dieser Liga.

Einzelbilanzen Gesamtrunde

1. Lisa Basler, TTC Blumberg 25:2, 2. Melanie Link, TTG Furtwangen/Schönenbach 28:6, 3. Vivian Nowak, TTSV Mönchweiler 25:4, 4. Diana Suljovic, TTC Riedböhringen 26:6, 5. Sabine Hess, TTSV Mönchweiler 23:6, 6. Renate Winkler, TTC Mühlhausen 26:11, 7. Carina Maier, TTC Beuren a. d. Aach 20:7, 8. Jennifer Micheluzzi, TTC Blumberg 21:9, 9. Claudia Kronschnabl, TuS Hüfingen 18:8, 11. Katja Wiedemann, TTF Stühlingen II 16:11, 12. Karin Aberle, TTSV Mönchweiler 17:13, 13. Tina Schirmaier, TTG Furtwangen/Schönenbach 18:15, 14. Monika Fritschi, TuS Hüfingen 17:14, 15. Xenia Rosenstiel, TTC Riedböhringen 9:6.

Doppelbilanzen Gesamtrunde

1. Vivian Nowak/Heike Szulerski, TTSV Mönchweiler 10:0, 2. Lisa Basler/Elke Gläser, TTC Blumberg 8:1, 3. Monika Fritschi/Gisela Christ, TuS Hüfingen 9:3, 4. Jennifer Micheluzzi/Viktoria Weber, TTC Blumberg und Renate Winkler/Luise Glass, TTC Mühlhausen 8:4, 6. Carina Maier/Jutta Henninger, TTC Beuren a. d. Aach und Melanie Link/Ricarda Hermann, TTG Furtwangen/Schönenbach 6:2, 8. Diana Suljovic/Laura Hauser, TTC Riedböhringen 3:1, 9. Tina Schirmaier/Nadine Wiesler, TTG Furtwangen/Schönenbach 2:1, 10. Angelika Hauser/Regina Merz, TTC Riedböhringen 4:4.