Rückblick auf den 2. Spieltag in der Kreisliga A 2. Großes Verletzungspech bei SG Kirchen-Hausen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit zwei Siegen marschiert Staffelfavorit SV Hinterzarten in der Liga sofort vorneweg. Noch hat die Tabelle jedoch wenig Aussagekraft, da einige Teams erst am vergangenen Wochenende in die Punktspiele eingestiegen