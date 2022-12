Eishockey vor 1 Stunde

Trotz 3:0-Führung: Schwenninger Wild Wings verlieren in Düsseldorf mit 3:4

Die Schwenninger Wild Wings haben am Sonntag in Düsseldorf in der Verlängerung verloren. Und das obwohl der Schwarzwälder Eishockey-Bundesligist zwei Drittel lang eine überzeugende Leistung zeigte.