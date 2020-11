von SK

Die Wild Wings haben sich festgelegt, wer die Mannschaft in der kommenden Saison als Kapitän aufs Eis führen wird. Die Wahl fiel mit Travis Turnbull dabei auf einen erfahrenen Neuzugang, so die Mitteilung des Clubs. Dennoch wird sich Turnbull in Schwenningen erstmals in seiner Karriere das Trikot mit dem „C“ auf der Brust überstreifen.

„Das ist eine gewaltige Ehre für mich. Ich habe höchsten Respekt vor Niklas und Christof. Von den beiden als Kapitän ausgewählt zu werden, sehe ich als großes Privileg an. Ich glaube wir haben dieses Jahr ein gutes Team und ich werde versuchen den Jungs die Dinge weiterzugeben, die ich selbst von den großen Spielern, mit denen ich gespielt habe, mitnehmen konnte. Ich versuche der beste Leader zu sein, der ich für dieses Team sein kann“, erklärt Turnbull in einer ersten Reaktion.

Erfahrene Unterstützung

Assistiert wird Travis Turnbull von Verteidiger Colby Robak. Der Mann mit der Nummer 4 hat sich seit seiner Ankunft vor knapp zwölf Monaten mit seiner vorbildlichen Professionalität im Team der Wild Wings etabliert. Alexander Weiß, der im Schwenninger Nachwuchs das Eishockeyspielen erlernte, behält, wie in der vergangenen Saison, ebenfalls die Rolle als Assistenzkapitäns.

„Travis ist ein positiver Leader mit sehr viel DEL-Erfahrung. Alexander Weiß und Colby Robak sind in der gleichen Kategorie. Sie haben Führungsqualitäten, bringen Erfahrung aus unterschiedlichen Ligen mit und wissen was man tun muss, um erfolgreich zu sein.“, beschreibt Headcoach Niklas Sundblad in einer Mitteilung sein neues Führungstrio.