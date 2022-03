von Holger Rohde

Frauenfußball, Verbandspokal Viertelfinale: FC Wittlingen -SG Marbach/Grüningen (Sonntag, 18 Uhr). Fahrt ins Kandertal mit Pokalträumen: Es geht für die SG Marbach/Grüningen um das Ticket für das Halbfinale im südbadischen Verbandspokal. Das letzte Punktspiel der beiden Verbandsligisten im Oktober 2021 verloren die Schwarzwälderinnen deutlich mit 0:4. In der Liga hat der Gastgeber auf die SG-Elf von Trainer Patrick Brachat acht Punkte Vorsprung.

Bei den bisherigen Testspielen der SG Marbach/Grüningen gab es unter anderem zuletzt ein 0:3 beim Landesligisten SG Ebnet und ein 7:1 gegen die U17 des Hegauer FV. In dieser Partie erzielte Ramona Tränkle fünf Treffer. Durch den OP-bedingten Ausfall von Torhüter Kristina Bruch für mehrere Monate stand zuletzt Neuzugang Sabrina Mantel zwischen den Pfosten.

In der bisherigen Pokalrunde setzte sich Marbach beim FC Hochrhein (3:1) und SV Titisee (4:2) auswärts bei zwei schweren Gegnern durch. Wittlingen gewann bei den Landesligisten SV Litzelstetten (6:2) sowie TSV Aach-Linz.

Wittlingen hat eine über viele Jahre eingespielte Elf. In den Testspielen gab es ein 1:4 gegen die U17 des FC Basel und ein 2:4 gegen Oberligist Alemannia Freiburg-Zähringen sowie ein 3:2 beim Oberligisten FC Freiburg-St. Georgen.

Landesliga: SG Marbach/Grüningen II – TSV Aach-Linz (Sonntag, 16 Uhr in Grüningen). Im Nachholspiel ist die SG-Reserve Außenseiter. Es geht zwar um wichtige Punkte gegen den Abstieg, doch nach den drei Niederlagen vor der Winterpause kommt nun einer der drei Aufstiegskandidaten nach Grüningen. Die Linzgauer gewannen sieben von acht Partien und sind mit 21 Punkten Tabellenzweiter. Der Gegner ist seit Jahren eingespielt mit höherklassig erfahrenen Spielerinnen.

FV Tennenbronn – SG Hotzenwald (Sonntag, 14 Uhr). Für Tennenbronns Trainer Karsten Krause und sein Team steht gleich ein richtungweisendes Kellerduell an. Die Gäste (bis letzte Runde SG Görwihl) haben alle sieben bisherigen Saisonbegegnungen verloren und kassierten dabei 37 Treffer. Mit Rebecca Oelschlägel haben die Hotzenwälder jedoch eine bärenstarke Standardspezialistin. Dies bekamen die Tennenbronner in der vergangenen Saison bitter zu spüren, als Oelschlägel beim 4:4 in Tennenbronn gleich drei Freistöße versenkte. Beim einzigen Vorbereitungsspiel gegen Bezirksliga-Tabellenführer SG Locherhof/Mariazell war Krause trotz der 1:4-Niederlage nicht ganz unzufrieden, „weil die Leistung in der ersten Halbzeit stimmte“.