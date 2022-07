Fußball, südbadischer Vereinspokal, 1. Runde: DJK Donaueschingen – VfR Stockach (Samstag, 16 Uhr). (daz) Souverän setzte sich Landesligist DJK Donaueschingen am vergangenen Wochenende in der Qualifikationsrunde beim Ligakonkurrenten Königsfeld (4:1) durch und löste das Ticket für den Pokal. Stockach musste sich nicht qualifizieren. Platz sechs in der vergangenen Landesliga-Runde bedeutete die direkte Teilnahme. Nun wollen die Grünweißen vor eigenem Publikum an ihre zuletzt so erfolgreichen Pokalauftritte anknüpfen. Immerhin könnte es in Runde zwei zum Duell mit dem Oberligisten FC 08 Villingen kommen.

DJK-Trainer Benjamin Gallmann hat quantitativ einen großen Kader, wobei jedoch längst nicht alle Spieler auf dem gleichen Fitnessniveau sind. „Ich habe vor der Aufgabe einen großen Respekt. Stockach hat eine gute und erfahrene Elf, so dass uns eine knifflige Aufgabe erwartet. Ich rechne mit einem Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe.“ Gallmann ist sogar auf 120 Spielminuten und ein mögliches Elfmeterschießen eingestellt, mit dem die Grünweißen in der vergangenen Pokalrunde im Halbfinale gegen Denzlingen gute Erfahrungen machten.

Fußball Wer wechselt und wer verlängert?

Wieder im Kader ist Alexander Schuler und wenn es ganz gut läuft, sind sogar Teileinsätze von Stephan Ohnmacht und Jonas Schwer denkbar. Noch gibt es sich Gallmann diesbezüglich etwas zurückhaltend, schließlich hat der Übungsleiter auch schon den Punktspielauftakt in einer Woche im Hinterkopf. Als zusätzliche Alternative steht Christian Limberger bereit, der noch einmal angreifen will.

Niederlage im Regio-Cup

Am Mittwochabend musste sich die DJK auf eigenem Platz in einem Spiel um den Regio-Cup gegen die Spvgg. Trossingen mit 1:2 (0:1) geschlagen geben. Nach dem Rückstand (36.) glich Alieu Sarr (89.) für die Gastgeber zum 1:1 aus, bevor den Trossingern in der Nachspielzeit (90+2.) der Siegtreffer gelang. Die Donaueschinger spielen im Regio-Cup somit gegen den SC Pfullendorf um Platz fünf. Wann die Partie ausgetragen wird, ist noch offen. „Wir haben eine sehr ansprechende Partie gezeigt. Einzige Makel sind das Ergebnis und die Vielzahl von ungenutzten Chancen. Die Partie hatte viel Niveau und für uns war es ein Schritt in die richtige Richtung“, so Gallmann.