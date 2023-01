von Tina Fröhlich

Der so begehrte Torhüter der Wild Wings, Joacim Eriksson, hat seinen Vertrag bei den Schwenningern um drei weitere Jahre verlängert. Der Schwede kam zur Saison 2020/21 in den Schwarzwald, wurde zum absoluten Publikumsliebling und großen Rückhalt. Nach langwierigen Verhandlungen hat sich der 32-Jährige nun für eine Vertragsverlängerung entschieden.

Eriksson war gleich in seiner ersten Saison in der DEL zum „Torhüter des Jahres“ gewählt worden und hatte zuletzt offenbar Angebote von den Kölner Haien und den Eisbären Berlin vorliegen. Auch in dieser Saison weist der Ausnahmekönner seit Wochen die beste Fangquote der Liga auf.