Fußball-Kreisliga B 1-3 vor 12 Stunden

Topspiel in Überauchen ohne Sieger – Neun Treffer in Reiselfingen – Marbach verliert Spitzenspiel

In der Staffel 1 der Kreisliga B gab es einen Wechsel an der Tabellenspitze. In der Staffel 2 hat ist der FC Pfohren dem direkten Aufstieg in die Kreisliga A einen Stück näher gekommen.