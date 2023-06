Fußball: Der FC 08 Villingen wird sich auf die Suche nach einem Torjäger für kommende Saison begeben müssen. Wie von den Nullachtern bereits erwartet, verlässt Ibrahima Diakité den Oberligisten. Der Franzose, der in der vergangenen Oberliga-Saison 24 Treffer erzielte, läuft ab Sommer eine Liga höher auf. Er wechselt zum Regionalligisten VfR Aalen. Dies gaben die Aalener auf ihrer Homepage bekannt. Somit bestreitet der 26-Jährige am Samstag in Emmendingen im südbadischen Pokalfinale sein letztes Spiel für den FC 08 Villingen.

Für die Villinger ist dieser Abgang natürlich ein herber Verlust. Bis zuletzt versuchten die Nullachter, Diakité vom Verbleib im Schwarzwald zu überzeugen. Vergeblich. „Wir wollten uns aber nicht vorwerfen lassen, es nicht wenigstens versucht zu haben, Ibra bei uns zu halten“, sagte FC 08-Sportvorstand Denis Stogiannidis.