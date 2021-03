von unserer Sportredaktion

Fußball: Nach Matthias Uhing, der als neuer Co-Trainer fungieren wird, hat der FC 08 Villingen mit Toni de Pascalis ab der neuen Saison auch einen neuen Torwarttrainer dazugewinnen können. „Toni ist ein positiver Vollgas-Typ, der mich absolut überzeugt hat. Er hat Lust und vor allem die Qualität, bei uns auf diesem hohen Niveau mitzuarbeiten“, sagt FC 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan.

Der bisherige Torwarttrainer der Nullachter, Arthur Saager, wird seine Tätigkeit zum Saisonende auf eigenen Wunsch beenden. „Arthur kam bereits im Dezember auf mich zu und meinte, dass er künftig gerne kürzertreten möchte. Ich habe seine Entscheidung mit Bedauern akzeptiert, denn Arthur ist für mich ein Freund, der mich in den letzten Jahren mit seiner Erfahrung immer unterstützt hat. Wir möchten ihn unbedingt weiter im Verein behalten“, sagt Marcel Yahyaijan.

Der neue Torwarttrainer Toni de Pascalis ist in der Region kein unbeschriebenes Blatt. Er spielte zu seiner aktiven Zeit als Torwart unter anderem für den SV Zimmern, FV 08 Rottweil, FSV Schwenningen, BSV Schwenningen und für den damaligen Verbandsligisten FC Bad Dürrheim. Mit dem BSV Schwenningen schaffte er im Alter von 41 Jahren noch den Aufstieg in die Landesliga. Dass de Pascalis auch nach seiner aktiven Laufbahn noch immer in einer körperlichen sehr guten Verfassung ist, zeigte er erst in der vergangenen Saison, als er im Alter von 50 Jahren noch ein Spiel für den FC Holzhausen in der Landesliga Württemberg absolvierte.

Als Torwarttrainer ist Toni de Pascalis nun seit über 10 Jahren aktiv und wird zur neuen Saison die Oberliga-Keeper der Nullachter trainieren. „Ich brenne für das Projekt FC 08 Villingen“, zeigt sich Toni de Pascalis begeistert über seinen neuen Club. „Ich will die Torhüter weiterentwickeln und so formen, dass sie dauerhaft zu den absoluten Top-Leuten in der Oberliga zählen“