Landesligist FC Königsfeld muss zukünftig auf die Dienste von Spieler Tim Berger verzichten. Berger, der bereits im vergangenen Jahr länger in Australien weilte, hat dort jetzt ein Angebot eines Zweitligisten angenommen. „Die Chance muss er nutzen und wir drücken ihm dazu die Daumen“, sagt Königsfeld Trainer Patrick Fossé. Ohne Berger starteten die Königsfelder in dieser Woche wieder in das Vorbereitungstraining für die zweite Punktspielhälfte.

