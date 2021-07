von unserer Sportredaktion

Fußball: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Nach der erfolgreichen Ausrichtung des Testspiels zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München fiebert der FC 08 Villingen mit seinen Anhängern nun dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 am Sonntag, 8. August, um 15:30 Uhr in der MS Technologie-Arena entgegen. Hier einige wichtige Informationen zum Ticket-Vorverkauf.

Wie schon beim Spiel der beiden Bundesligisten sind wieder 6000 Zuschauer in der MS Technologie-Arena zugelassen. Das entspricht einer Auslastung von 60 Prozent. Auch die Anhänger des FC Schalke 04 erhalten Tickets – der Zweitligist informiert eigenständig über den Verkauf ihres Kontingents.

Fußball „Mit Schalke haben wir noch eine Rechnung offen“ – FC 08 Villingen heiß auf Pokal-Gegner Das könnte Sie auch interessieren

Was das restliche Karten-Kontingent anbelangt, haben zunächst Sponsoren, VIP-Gäste und Mitglieder des FC 08 Villingen ein Vorkaufsrecht. Mitglieder dürfen ihre Kartenwünsche per E-Mail an info@fcvillingen.de senden. Bitte unbedingt die Mitgliedernummer im Betreff angeben.

Ab Mittwoch, 28. Juli, startet der Kartenvorverkauf um 18 Uhr für das restliche Kontingent ausschließlich online über das Ticketsystem Leoticket. Der Vorverkaufslink wird noch rechtzeitig bekanntgegeben. Der Stehplatz kostet 18 Euro inklusive Gebühren. Ein Sitzplatz kann für 60 Euro erworben werden. Die VIP Tickets kosten 250 Euro.

Weitere Informationen gibt es über die Homepage des FC 08 Villingen: www.fcvillingen.de