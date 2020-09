Fußball-Oberliga: (ri) „Das ging wirklich sehr schnell“, ist FC 08-Cheftrainer Marcel Yahyaijan von diesem Blitz-Transfer überrascht. Der versierte offensive Mittelfeldakteur Thomas Kunz hatte erst diese Woche seinen Vertrag beim 1. FC Rielasingen-Arlen im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst. Am Freitag nahm der FC 08 Villingen den 22-Jährigen unter Vertrag und erwirkte sogar die Spielberechtigung beim südbadischen Fußballverband für die Oberliga.

Damit ist Kunz schon für das Top-Spiel gegen die Stuttgarter Kickers spielberechtigt. „Wir haben diese Woche über die sozialen Medien mit Überraschung von der Vertragsauflösung von Thomas in Rielasingen-Arlen erfahren. Nachdem ein regionaler Spieler seines Formats vertragslos wird, war für uns schnell klar, dass wir uns um ihn bemühen werden. Wir haben umgehend den Kontakt aufgenommen“, erläutert Marcel Yahyaijan. „Im Gespräch hat sich schnell herausgestellt, dass Thomas gerne weiter in der Oberliga spielen würde. Wir sind dann sehr rasch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen“, freut sich der FC 08-Cheftrainer über diese unkomplizierte Verpflichtung.

Thomas Kunz ist für die Nullachter kein Unbekannter. Allein schon durch die Tatsache, dass er im Pokalfinale vergangenes Jahr, als der FC 08 mit 3:1 gegen Rielasingen-Arlen gewonnen hat, den einzigen Gegentreffer per Kopf erzielt hat. „Thomas ist ein offensiver Mittelfeldspieler, technisch versiert und hat dazu auch einen starken Torabschluss. Er ist aber auch in der Lage, seine Mitspieler gut in Szene zu setzen“, ist Marcel Yahyaijan von den Qualitäten von Kunz überzeugt. „Gerade solch ein kreativer Mittelfeldspieler kann unser Spiel nach vorne noch weiter beleben“, betont er weiter. „Wir haben immer gesagt: Wenn wir einen Spieler finden, bei dem alle Rahmenbedingungen stimmen, dann schlagen wir zu. Erfreulich, dass das mit Thomas jetzt so schnell geklappt hat“, zeigt sich auch FC 08-Sportvorstand Arash Yahyaijan erfreut.

Der gebürtige Schweizer Thomas Kunz wurde fußballerisch ursprünglich beim VfB Stuttgart ausgebildet, spielte dort in der U 17 und U 19. Außerdem war er in der U 15 und in der U 17 jeweils Schweizer Nationalspieler. 2016 wechselte der heute 22-jährige zum FC St. Gallen, anschließend zum SSV Reutlingen und 2018 zum 1. FC Rielasingen-Arlen. Da Thomas Kunz weiter in seinem Geburtsort Thayngen in der Schweiz wohnen bleiben will, passt die Verpflichtung durch den FC 08 Villingen auch hervorragend in sein privates Konzept. „Der FC 08 ist für mich ein total interessanter Verein. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Nullachter sich bei mir so schnell gemeldet haben. Und ich war sehr überrascht, wie schnell wir uns einig geworden sind. Aber die Gespräche sind einfach super verlaufen. Ich habe sofort gemerkt, dass die Chemie stimmt“, freut sich die FC 08-Neuverpflichtung Thomas Kunz über seinen neuen Verein.