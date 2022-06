von Helmut Junkel

Fußball, B-Junioren Bezirkspokal: FV Tennenbronn – SG Hölzlebruck 4:3 (1:1/3:3) n. V. (ju) Als Favorit ging Bezirksliga-Meister SG Hölzlebruck ins Finale der B-Junioren in Schönwald. Doch im spannendsten und torreichsten Endspiel des Tages sorgte Kreisliga-Meister FV Tennenbronn vor 280 Besuchern für eine kleine Überraschung.

Jugendfußball-Bezirkspokal A-Junioren der SG Fützen machen das Double perfekt Das könnte Sie auch interessieren

Die SG Hölzlebruck kam von Beginn an gut ins Spiel, doch Tennenbronn hielt gut dagegen. Verletzungsbedingt musste Buric nach Foul vom SG-Team nach 19 Minuten durch Ketterer ersetzt werden. Der fällige Strafstoß von Agbodenou prallte von der Unterkante des Tores zurück ins Feld und wurde zur Ecke geklärt, die nichts einbrachte. Hölzlebruck blieb torgefährlich und ein weiteres Foul im Strafraum (23.) brachte den nächsten Elfmeter, den Leonhardt Teudt sicher zur Führung des Bezirksligisten verwandelte.

Nun wurde der FV Tennenbronn ein ebenbürtiger Gegner, der sich vehement um den Ausgleich bemühte und noch vor der Pause durch Jakob Moosmann belohnt wurde.

Jugendfußball-Bezirkspokal SG Schönwald nutzt bei den C-Junioren den Heimvorteil Das könnte Sie auch interessieren

In der zweiten Halbzeit startete Hölzlebruck erneut wieder stark. Die erneute Führung erzielte Mika Ketterer nach 50 Minuten, die Max Möllinger (52.) kurz darauf auf 1:3 ausbaute. Mitte der zweiten Halbzeit tauschte Tennenbronn binnen zwölf Minuten vier Spieler aus, was frischen Wind in das Spiel des Kreisligisten brachte. Das Anschlusstor (69.) durch Tim Reinke gab den Tennenbronnern Aufwind. Die Hölzlebrucker gerieten immer mehr in Bedrängnis und konnten den Ausgleich vor dem regulären Spielende von David Peschke nicht verhindern.

In der Verlängerung von zweimal zehn Minuten versuchten beide Vereine, die Entscheidung zu erzwingen. Beim zweiten Anspiel führte ein missglückter Rückpass der Hölzlebrucker zum 4:3 für Tennenbronn. David Peschke traf aus 30 Metern ins leere SG-Tor. Es war zugleich der entscheidende Treffer der torreichen und spannenden Finalpartie.

Jugendfußball-Bezirkspokal FC Pfaffenweiler jubelt bei den D-Junioren Das könnte Sie auch interessieren

Tore: 0:1 (23.) Leonhard Teudt, 1:1 (39.) Jakob Moosmann, 1:2 (50) Mika Ketterer, 1:3 (52.) Max Möllinger, 2:3 (69.) Tim Reinke, 3:3 + 4:3 (80.+91.) David Peschke. Zuschauer: 280. SR: Steffen Schunicht (Mönchweiler); Assistenten: Ronja Staiger (Dauchingen) und Steven Haug (Zimmern).