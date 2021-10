Fußball-Verbandsliga: FC Teningen – DJK Donaueschingen 5:1 (4:1). – Die DJK Donaueschingen ließ beim Gastspiel in Teningen von Beginn an eigene individuelle Impulse und auch die notwendige Körperanspannung wie auch eine Aggressivität gänzlich vermissen und geriet schon nach 26 Minuten mit 0:4 in Rückstand.

1:0 durch Hodel

Hodel erzielte schon nach zehn Minuten die 1:0-Führung der Platzherren. Kreutner, Bub und Stübbe legten binnen zwei Minuten bis zur 26. nach. Zum Unglück kam nach zweitem Foulspiel eines jungen DJK-Spielers (30.) eine Gelb-Rote Karte dazu.

Ehrentreffer der Gäste

In Unterzahl erzielte Hoheisel (32.) danach den Ehrentreffer. Bis zur Pause gab es keine weiteren Tore mehr. Im zweiten Spielabschnitt gingen die Gastgeber die Partie gelassener an. Fross erhöhte (55.) zum 5:1, was zugleich auch der Endstand bedeutete. Mit dieser klaren Niederlage rutschte das DJK-Team auf den vorletzten Tabellenrang ab. (ju)

Tore: 1:0 (10.) Hodel, 2:0 (15.) Kreutner, 3:0 (24.) Bub, 4:0 (26.) 4:1 (32.) Hoheisel, 5:1 (55.) Fross. – SR: Walter. – Z: 120. – Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte (30.) Donaueschingen.