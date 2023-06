Fußball, Relegation um den Verbleib in der Kreisliga A: FC Tannheim – SSC Donaueschingen 2:0 (2:0). Wie schon beim 2:3 Hinspielerfolg der Tannheimer war es von Beginn an ein sehr umkämpftes Spiel. In beiden Strafräumen passierte in den ersten 30 Minuten nicht viel. Nach einer strittigen Situation, in der der Schiedsrichter weiterlaufen ließ, gingen die Hausherren durch Samuel Blessing in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte die Heimelf auf 2:0 und sorgten somit für eine komfortable Halbzeitführung.

Die Gäste mussten druckvoll in die zweite Halbzeit starten, um doch noch die Chance zu wahren, das Duell für sich zu entscheiden. Jedoch erarbeiteten sich die Gäste viel zu wenig Aktionen im gegnerischen Drittel. Auch die Gastgeber kamen noch zu vereinzelten Chancen, aber am Ende blieb es beim verdienten 2:0 Sieg der Tannheimer. Nach zwei intensiven und umkämpften Partien bleibt die Mannschaft aus Tannheim der Kreisliga A erhalten. Tore: 1:0 Samuel Blessing (34.), 2:0 (41. ET). Zuschauer: 300. SR: Wursthorn.