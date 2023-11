Fußball/Schönwald: Der Fußballer, der sich am 7. Oktober im Villinger Friedengrund schwer verletzt hatte, ist seit vergangener Woche in der Reha-Klinik in Allensbach. Mario Ketterer, Trainer des FC Schönwäld, ist weiterhin in ständigem Kontakt mit seinem Vater und hat positive Nachrichten: „Es ist zwar jeden Tag ein Kampf, aber unser Spieler macht Tag für Tag kleine Fortschritte“, so Ketterer.

Nachdem der Schönwälder Spieler eineinhalb Tage nach dem schweren Unglück aufgrund zu starken und lebensgefährlichem Druck im Gehirn notoperiert und ins künstliche Koma versetzt worden war, gehe es nun darum, „vieles wieder neu zu erlernen“, so Ketterer. Besuche in der Allensbacher Klinik seien aktuell aber nur für Familienmitglieder möglich.

Mario Ketterer ist weiterhin „extrem beeindruckt“, wie groß das Interesse am Gesundheitsstand des Schönwälder Spielers ist. „Unglaublich, wie oft ich gefragt werde. Und das nicht nur bei uns im Schwarzwald“, so Ketterer. Auch die Reaktionen auf das geplante Benefizspiel für den schwer verletzten Fußballer am Sonntag, 10. Dezember, seien außergewöhnlich gewesen. „Ich hoffe, dass an diesem Tag bei uns nicht ein Meter Schnee liegt. Ansonsten müssten wir den Platz räumen. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass es ein toller Tag wird.“ Auf dem Schönwälder Fußballplatz werden in zweieinhalb Wochen die heimische Kreisliga A-Mannschaft und eine Auswahl von aktuellen und ehemaligen Spielern des FC 08 Villingen für einen guten Zweck das Benefizspiel bestreiten. Dabei wird auch der Villinger Profi Kai Brünker (1. FC Saarbrücken) erwartet. Der Eintritt beträgt fünf Euro.