von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: SV Weil – DJK Donaueschingen 4:0 (1:0). – Das war in der ersten Halbzeit eine Partie auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen für die Gastgeber. Die Chance zur Führung ließen die Platzherren nach einem Lattentreffer in der 20. Minute verstreichen. Nur neun Minuten später, nach einem Freistoß, vollendete Justin Samardzic stark abseitsverdächtig zum 1:0. Bis zur Halbzeitpause blieben weitere nennenswerte Chancen in dem niveauarmen Spiel aus.

Die Gastgeber dominierten die zweite Hälfte

In der zweiten Halbzeit fanden die Gäste nie ins Spiel. Vielmehr haderten sie über die Entscheidungen des Schiedsrichters. So führte ein zweifelhafter Strafstoß (51.) zur 2:0-Führung der Gastgeber durch Ridje Sprich. Durch dieses Tor geschockt ließ das Heine-Team jedes Aufbäumen vermissen. Nach dem 3:0 in der 59. Minute durch Hasan Ates war die Partie für den SV Weil gelaufen. Vier Minuten vor Spielende erhöhte Sprich noch zum klaren 4:0-Heimsieg. Die DJK-Mannschaft zeigte insgesamt eine schwache Leistung und überließ den Weilern einen verdienten Sieg. (ju)

Tore: 1:0 (29.) Samardzic, 2:0 (51.) Sprich, 3:0 (59.) Ates, 4:0 (86.) Sprich. – SR: Dorss (Markdorf). – Z: 150.