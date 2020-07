Fußball, Verbandspokal-Qualifikationsrunde: SV Rietheim – DJK Donaueschingen (Samstag, 15.30 Uhr). (mst) Mit einer gewissen Portion Ernsthaftigkeit, aber auch mit dem Selbstbewusstsein eines klaren Favoriten, geht die DJK Donaueschingen in das Verbandspokal-Duell beim frischgebackenen Bezirksligisten SV Rietheim. Der Außenseiter hingegen schielt auf eine Sensation.

Noch immer schwelgt Tim Heine in angenehmen Erinnerungen an die Pokalsaison 2019, als die DJK erst im Halbfinale rausgekegelt wurde. Wenn es nach dem Trainer geht, dürfte es in der kommenden Saison ähnlich weit gehen. „Wir wollen uns ehrgeizige Ziele setzen. Daher wäre das Viertelfinale toll. Dies hängt aber auch immer von der Auslosung ab“, weiß Heine, dessen Mannschaft im Falle eines Weiterkommens auf den Verbandsliga-Konkurrenten FC Radolfzell treffen könnte.

Dafür muss allerdings erstmal die Hürde in Rietheim überwunden werden. „Keine Frage, das ist für uns eine Pflichtaufgabe“, stellt Heine klar. Auch ohne explizite Vorbereitung auf den Gegner fordert der Trainer eine seriöse Leistung seiner Mannschaft: „Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken. Taktisch sind wir auf alles vorbereitet.“ Auch der Trainer selbst wird die kommende Aufgabe mit Respekt angehen, Experimente sind nicht geplant. „Ich werde jene elf Jungs auf den Platz schicken, die es sich am meisten verdient haben.“ Kandidaten dafür sind die Neuzugänge Brandon Christian, Fabian Müller oder Dirk King. Fehlen werden Christian Limberger (Mittelfußbruch) und Andreas Albicker (Handbruch).

Der SV Rietheim weiß, dass alles andere als eine klare Niederlage gegen den zwei Klassen höher spielenden Gegner eine Überraschung wäre. „Ein 0:5 wäre nicht so dramatisch. Sollten wir es in die Verlängerung schaffen, wäre es eine Sensation“, sagt Spielertrainer Markus Knackmuß. „Für uns ist dieses Spiel eine Riesensache. Wir wollen Donaueschingen lange Paroli bieten.“ Allerdings muss Knackmuß auf seine Leistungsträger Markus Neumann, Dennis Werner und Manuel Geiger sowie Neuzugang Nils Metzdorf verzichten.