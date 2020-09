Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SV TuS Immendingen – SSC Donaueschingen 3:2 (2:2). In einem abwechslungsreichen Spiel brachte Dennis Martin den TuS früh in Führung, ehe der SSC per Doppelpack von Ratzer das Spiel noch vor der Pause drehte. Mit dem Pausenpfiff glich Martin per Elfmeter erneut aus. In Durchgang zwei war das Geschehen zunächst ausgeglichen, ehe Immendingen das Kommando übernahm und acht Minuten vor dem Ende durch Giuseppe Lappanese den Siegtreffer erzielte. Tore: 1:0 (6.) Martin, 1:1 (18.) Ratzer, 1:2 (34.) Ratzer, 2:2 (42.) Martin, 3:2 (81.) Lappanese. ZS: 80. SR: Karl Dold.

SV Hinterzarten – FC Pfohren 3:0 (0:0). Hinterzarten kontrollierte das Spiel gegen enorm defensiv eingestellte Gäste, nutzte seine Chancen in Durchgang eins jedoch nicht. Dies änderte sich nach dem Seitenwechsel. Kay Ruf sorgte kurz nach Wiederbeginn für die Führung, ehe Mirco Wehrle wenig später nach einer Ecke nachlegte. Den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte Mario Groß per Kopf fünf Minuten vor dem Ende. Tore: 1:0 (51.) Ruf, 2:0 (65.) Wehrle, 3:0 (85.) Groß. ZS: 60. SR: Axel Kostenbader (Grafenhausen).

FC Löffingen – SG Riedöschingen/Hondingen 0:2 (0:0). In einer chancenarmen Begegnung passierte zunächst lange wenig, ehe die SG in Durchgang zwei das Kommando übernahm. Manuel Martin brachte die Gäste zehn Minuten nach Wiederbeginn per Elfmeter in Führung. Gegen Ende der Partie drängte Löffingen auf den Ausgleich und fing sich in der Nachspielzeit den entscheidenden Konter ein, den Andreas Stöckele zum 0:2 abschloss. Tore: 0:1 (55.) Martin, 0:2 (90.+2) Stöckele. ZS: 70. SR: Ibraim Schüssele (Gutach-Bleibach).

SV Mundelfingen – SV Eisenbach 2:2 (1:2). Eisenbach erwischte einen guten Start und ging nach zehn Minuten durch Markus Zipfel in Führung. Danach drehte der Aufsteiger auf, kam besser in die Partie und glich durch Robin Glunk aus. Die Gäste gingen durch einen sehenswerten Freistoß von Marco Wirbser kurz vor der Pause erneut in Führung. Nach dem Seitenwechsel hatte Mundelfingen die beste Phase, glich erneut durch Glunk aus und ließ weitere gute Chancen liegen, sodass das Spiel mit einem für die Gäste etwas schmeichelhaften Remis endete. Tore: 0:1 (10.) Zipfel, 1:1 (18.) Glunk, 1:2 (42.) Wirbser, 2:2 (53.) Glunk. ZS: 80. SR: Benjamin Feta (Villingen).

SG Kirchen-Hausen – SG Unadingen/Dittishausen 3:0 (1:0). Die Gastgeber waren von Anfang an Herr im Haus und gingen nach 19 Minuten durch Julian Meßmer in Führung. Danach ließen sie weitere gute Chancen liegen. Nach dem Seitenwechsel legte Elias Stihl am Ende einer schönen Kombination zum 2:0 nach, ehe Andy Krukenberg kurz vor Schluss mit dem 3:0 den Schlusspunkt einer einseitigen Partie setzte. Die Gäste hatten bis auf zwei, drei Halbchancen keine nennenswerten Gelegenheiten. Tore: 1:0 (19.) Meßmer, 2:0 (70.) Stihl, 3:0 (87.) Krukenberg. ZS: 150. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

SG Schluchsee/Feldberg – SV Öfingen 1:3 (0:2). Die Gastgeber dominierten das Spiel über weite Strecken, ließen aber zahlreiche Chancen ungenutzt. Für die gnadenlos effektiven Gäste trafen Robin Kaiser per Eigentor und Tobias Nopper. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Sven Sigwart mit einem verwandelten Elfmeter zum 1:2 wieder für Hoffnung. Diese wurde allerdings mit dem 1:3, einem erneuten Eigentor, zunichte gemacht. Letztlich gewann Öfingen dank hoher Effizienz und Unvermögen des Gegners. Tore: 0:1 (10.) ET, 0:2 (13.) Nopper, 1:2 (56.) Sigwart, 1:3 (76.) ET. ZS: 120. SR: Axel Kostenbader (Grafenhausen).