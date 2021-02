von unserer Sportedaktion

Fußball-Bezirksliga: Der SV Aasen hat den Vertrag mit Trainer Axel Schweizer um eine weitere Spielzeit verlängert. Damit gehen die Baaremer nach dem ersten Jahr in der Kreisliga (Saison 2018/19) und dem Aufstieg in die Bezirksliga im Sommer 2019 bereits in das vierte Jahr mit dem Coach.

„Wir wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Axel Schweizer fortsetzen und bauen weiter auf eigene Talente aus der Jugend sowie externe Neuzugänge, die uns weiterhelfen, um in der Bezirksliga eine gute Rolle zu spielen. Der Trainer passt sowohl in sportlicher als auch in charakterlicher Hinsicht hervorragend zu unserem Verein“, sagt Aasens Spielausschussvorsitzender Stefan Schnekenburger.