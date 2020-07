Fußball-Oberliga: Mehr Spiele, weniger Geld und eine stark verjüngte Mannschaft – unter diesen Voraussetzungen startete der FC 08 Villingen am Mittwochabend in die Vorbereitung für die Oberliga-Saison 2020/21. Das neue Trainergespann mit Chefcoach Marcel Yahyaijan und Co-Trainer Carsten Neuberth konnte zum Auftakttraining nahezu den kompletten Kader begrüßen. Mit mindestens vier Trainingseinheiten wöchentlich und acht Vorbereitungsspielen wollen sich die Nullachter fit machen für eine Saison, die es in sich hat.

40 Punktspiele warten in der 21 Mannschaften umfassenden Oberliga Baden-Württemberg auf die Villinger. Im Verbandspokal könnten noch weitere sechs Partien hinzu kommen. Dass es in der Oberliga bis zu sechs Absteiger geben könnte, macht die Mammutaufgabe noch schwerer. „Das wird extrem. Deshalb wird die Trainingssteuerung auch wichtig sein. Ich sehe es aber auch positiv: Jeder Spieler hat lieber Spiele als Training“, sagt Marcel Yahyaijan.

Man darf gespannt sein, wie das neue Trainer-Duo den Umbruch hinbekommt. Sieben externe Neuzugänge hat der FC 08. Dies sind: Julian Hodek (22 Jahre/bisher 1. FC Rielasingen-Arlen), Harry Föll (22/ SV Oberachern), Konstantin Schiler (21/SV Sandhausen), Daniele Bruno (21/SC Freiburg), Timo Wagner (23/FC Furtwangen), Fabio Liserra (20) und Lars Czerwonka (21/beide SV Zimmern). Hinzu kommen Florian Kaltenbach und Maurice Dresel aus der U 23 sowie Torhüter Robin Karcher aus der eigenen Jugend.

Die Tatsache, dass der FC 08 seinen Kader stark verjüngte, liegt auch an finanziellen Zwängen. Hierfür hat Sportvorstand Arash Yahyaijan klare Worte: „Den Umbruch machten wir nicht zum Spaß. Im Dezember vergangenen Jahres hat die Vorstandschaft beschlossen, dass wir ein Drittel weniger für den Spieler-Etat ausgeben werden. Wir wollen einen sauberen Haushaltsplan und nicht davon abhängig sein, ob wir den Verbandspokal gewinnen.“ Manchen Abgang hätten die Villinger gerne behalten, mussten ihn aber aus finanziellen Gründen ziehen lassen.

Der Durchschnitt der Neuzugänge liegt unter 22 Jahre. Arash Yahyaijan ist überzeugt, dass die „Jungen Wilden“, die die Nullachter in den Friedengrund lockten, das Zeug für die Oberliga haben, weiß aber auch, dass sie Erfahrung sammeln müssen. Für Chefcoach Marcel Yahyaijan lag der Schwerpunkt bei den Verpflichtungen auf „Nachhaltigkeit und Regionalität.“ Mit ein, zwei Neuzugängen wollen sich die Villinger noch verstärken. Deshalb werden in der kommenden Woche Probespieler beim Oberligisten mittrainieren.

Auch abseits des Rasens gibt es beim FC 08 neue Gesichter. Mit Anja Faras haben die Villinger künftig eine Mental-Trainerin. Neuer Physiotherapeut ist Hansi Schneider.

Etwas mehr als sieben Wochen haben Marcel Yahyaijan und Carsten Neuberth nun Zeit, ein schlagkräftiges Oberliga-Team zu formen. Der geplante Saisonbeginn ist am 22. August. Ab diesem Wochenende beginnt für den FC 08 eine Saison, in der es nur wenige Verschnaufpausen geben wird.