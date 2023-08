Ringen: Am Samstag fällt der Startschuss für die neue Ringer-Saison. Während sich der langjährige Bundesligist SV Triberg freiwillig in die Bezirksliga zurückgezogen hat, kämpfen drei Schwarzwälder Ringervereine höherklassig um Punkte: Der KSV Tennenbronn, der KSK Furtwangen und Landesliga-Aufsteiger KSV Vöhrenbach.

Regionalliga

Von den vier Schwarzwälder Mannschaften, die höherklassig auf die Matte gehen, stellt der KSV Tennenbronn gleich zwei: Die erste Mannschaft in der Regionalliga und das Reserve-Team in der Landesliga. Die Tennenbronner sind mittlerweile fester Bestandteil der Regionalliga. Seit 2014 gehört der KSV der höchsten Liga in Baden-Württemberg an. Die Zielsetzung ist Jahr für Jahr ähnlich: „Nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben und die heimischen Fans begeistern“ – beides gelang dem Verein in den vergangenen Jahren meist nahezu perfekt. Und so soll es auch 2023 sein. Die Tennenbronner Regionalliga-Ringer sind am ersten Kampftag nur Zuschauer, da die SVG Nieder-Liebersbach ihre Mannschaft zurückgezogen hat. Somit wird es für die Tennenbronner „Erste“ am Freitag, 8. September, zum ersten Mal ernst. Aber dann gleich richtig. An diesem Abend geht es zum Derby beim KSV Hofstetten.

Oberliga

Im Kader des Oberligisten KSK Furtwangen gab es einige Veränderungen. Kevin Reuschling wechselte zum Zweitligisten RKG Freiburg, Simon Zwirner ging zurück zum KSV Vöhrenbach und auch der moldawische Spitzenringer Ion Plamadeala geht nicht mehr für den KSK auf Punktejagd. Dafür gibt es bei den Bregtälern gleich drei Rückkehrer mit den Brüdern Enes und Hadis Vehapi (KSV Tennenbronn) sowie Tim Kromer (Vörstetten). Vom SV Triberg kam der junge Matthäus Weiß. Zudem haben die Furtwanger den Rumänen Serafim-Silviu Neculai verpflichtet. Er soll aber nur punktuell eingesetzt werden, da die „Ausländerposition“ beim KSK bereits durch Mihai Esanu besetzt wird.

Nach dem starken dritten Rang in der vergangenen Oberliga-Saison setzt KSK-Trainer Tobias Haaga die Messlatte zunächst etwas tiefer: „Die jungen Ringer sind sehr talentiert und trainingseifrig. Aber wir dürfen nicht zuviel von ihnen erwarten. Deshalb ist das Ziel ein gesicherter Mittelfeldplatz.“

Den ersten Saisonkampf bestreiten die Furtwanger vor heimischem Publikum. Am Samstag um 20 Uhr empfangen sie in der Jahnhalle den Regionalliga-Absteiger KSV Rheinfelden.

Landesliga

Beim KSV Vöhrenbach wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der Verein ringt erstmals in der Landesliga und entsprechend euphorisch gehen die Bregtäler in die bevorstehende Saison. Auf die Frage, wie groß die Vorfreude ist, sagt Ringertrainer Simon Günter kurz und knapp: „Auf einer Skala von 1 bis 10 eine glatte 10.“

Neben Rückkehrer Simon Zwirner wurde der Kader mit Jonas Kammerer (SV Triberg) verstärkt. Simon Günter bleibt jedoch bescheiden: „Für uns geht es erst mal darum, die Liga kennenzulernen und dem Abstiegskampf fernzubleiben.“ Er setzt auch auf die Unterstützung der treuen KSV-Fans. Dies kann sich bereits am Samstag (20 Uhr), zeigen, wenn zum Auftakt das elsässische Team Lutte Selestat in die Vöhrenbacher Sporthalle kommt.

Bezirksliga

Beim SV Triberg gab es nach dem Rückzug aus der Oberliga den erwarteten personellen Umbruch. In der Bezirksliga will der ehemalige Bundesligist mit Eigengewächsen Fuß fassen. Allerdings musste der SVT auch den Abgang von eigenen Ringern verkraften, sodass für das junge Triberger Team die Bezirksliga zu einer echten Herausforderung werden könnte. „Wir sind gut vorbereitet. Es geht aber zunächst darum, dass sich die jungen Ringer in der Liga zurechtfinden“, warnt Trainer Kai Rotter vor zu großen Erwartungen. Auch die Triberger starten mit einem Heimkampf. Sie empfangen am Samstag um 20 Uhr den AV Hardt II.

Mit dem AC Villingen ist ein weiteres Schwarzwälder Team in der Bezirksliga vertreten. ACV-Trainer Theo Moissidis freut sich natürlich auf die Lokalderbys gegen seinen früheren Verein. Villingen startet am Samstag beim StTV Singen in die neue Ringer-Saison.