Basketball, ProA: Kirchheim Knights – wiha Panthers Schwenningen 72:78 (19:18, 15:16, 19:21, 19:23). Sechstes Spiel, sechster Sieg gegen die Kirchheim Knights – die wiha Panthers bleiben gegen ihren Lieblingsgegner in der Erfolgsspur. Wirklich gut waren sie allerdings erst im Schlussviertel.

Basketball Klarer Heimsieg der wiha Panthers Schwenningen gegen Bochum Das könnte Sie auch interessieren

Ohne Wilson, Sitton (beide verletzt) und Larysz (erkältet) starteten die Panthers schwach. In der Defensive stimmten die Hilfsrotationen nicht, sodass die Knights, das bisher beste Dreier-Team der Liga, zu offenen Würfen kamen und diese auch nutzten. Vorne trafen die Schwenninger viele überhastete und schlechte Entscheidungen. Einem starken Ex-Kirchheimer Justin Pierce war es zu verdanken, dass seine Mannschaft nach zehn Minuten nur mit einem Punkt hinten lag.

Flügelspieler Raiquan Clark (am Ball) gegen Jonathon Williams. Der Schwenninger Topscorer blieb in Kirchheim mit elf Punkten für seine Verhältnisse eher unauffällig. | Bild: Eibner Pressefoto

Auch im zweiten Abschnitt taten sich die Panthers vorne sehr schwer und machten leichte Fehler. Allerdings steigerten sie sich in der Defensive, sodass das Spiel zu einer umkämpfen, punktearmen und mitunter zähen Angelegenheit wurde. 34:34 stand es zur Pause.

Basketball Warum Basketball-Profi Hannes Osterwalder zurück in die Oberliga wollte Das könnte Sie auch interessieren

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das Kopf-an-Kopf-Rennen auf mäßigem Niveau fort. Die Schwenninger Fehlerquote war weiterhin sehr hoch, sodass das Team von Trainer Alen Velcic nie in einen Rhythmus fand. Immerhin steigerten die Gäste ihre Dreierquote, sodass sie mit einer 55:53-Führung ins Schlussviertel gingen.

Starkes Schlussviertel

In diesem hatte dann Panthers-Kapitän Chris Frazier eine starke Phase. Dank seiner Dreier setzte sich seine Mannschaft erstmals etwas ab. Die Knights hingegen blieben an diesem Abend offensiv zu schwach, sodass sie nicht mehr die Wende schafften. Natürlich war es Justin Pierce, welcher erst vor zwei Wochen von Kirchheim nach Schwenningen wechselte, der mit einem Dreier plus Freiwurf das Spiel entschied.