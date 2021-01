Ski alpin: David Ketterer belegte nach einer starken Vorstellung beim Europacup-Slalom in Val Cenis (Frankreich) den fünften Platz. Es ist eines der besten Ergebnisse für den 27-Jährige in dieser Saison und beschert ihm zudem wertvolle Fis-Punkte auf dem Weg zurück in den Weltcup. Ketterer hatte im Endklassement 1,56 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Briten Billy Major. Zum Podest fehlten dem Hochemminger lediglich zwei Zehntelsekunden. Nach dem ersten der beiden Durchgänge lag er noch auf dem dritten Rang. Am Vortag hatte Ketterer an gleicher Stelle, ebenfalls bei einem Europacup-Slalom, den 17. Platz belegt.