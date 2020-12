Basketball, ProA: Kirchheim Knights – wiha Panthers Schwenningen 73:85 (24:21, 15:21, 16:27, 18:16). Dank eines dominanten dritten Viertels setzen sich die wiha Panthers Schwenningen souverän mit 85:73 bei den Kirchheim Knights durch und beendeten ihre kleine Durststrecke.

Nachdem sich der Tip-Off um 45 Minuten verzögerte, erwischten die Panthers einen schlechten Start in die Partie und liefen schnell einem Rückstand hinterher. Die Gäste schafften es nicht, die gefährlichen Dreierschützen der Knights zu verteidigen, und fingen sich in der ersten Hälfte einen Dreier nach dem anderen. Nachdem der Rückstand nach wenigen Minuten bereits neun Minuten betrug, arbeiteten sich die Schwenninger gegen Ende des ersten Viertels wieder in Schlagdistanz.

Der Kirchheimer Dreierregen setzte sich zunächst auch im zweiten Viertel fort, ehe die Panthers ihre Defensive besser darauf einstellten. Dadurch übernahm das Team von Trainer Alen Velcic Stück für Stück die Kontrolle über die Partie. Dank eines erfolgreichen Dreiers vom erneut starken Shaun Willett gingen die Gäste mit einer 42:39-Führung in die Pause.

Hälfte zwei begann aus Panthers-Sicht sehr gut. Mehrere konzentrierte Defensiv-Sequenzen in Folge, daraus resultierende Umschaltaktionen und zahlreiche Offensiv-Rebounds führten zu einem schnellen Neun-Punkte-Vorsprung der Gäste. Auf der anderen Seite normalisierte sich die Dreierquote der Teckstädter. Da diese abgesehen davon offensiv wenig gegen eine gute Schwenninger Defensive zustande brachten, kamen sie bis zum Ende des dritten Abschnitts nicht wieder näher heran. Vor dem Schlussviertel führten die wiha Panthers komfortabel mit 69:55.

In diesem verteidigten die Schwenninger ihren Vorsprung problemlos. Zwar verkürzten die Gastgeber zwischenzeitlich auf sieben Punkte Differenz, die Panthers blieben jedoch ruhig und ließen sich den letztlich souveränen 85:73-Sieg nicht mehr nehmen. Bester Scorer war wieder einmal Willett mit 23 Zählern, aber auch Nate Britt und Felix Edwardsson wussten zu überzeugen.