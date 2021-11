Fußball-Verbandsliga: SV Bühlertal – DJK Donaueschingen 2:0 (0:0). – Unter dem neuen und bisherigem Co-Trainer Jonas Schwer zeigte sich die DJK Donaueschingen beim Tabellenzwölften und Gastgeber SV Bühlertal mit der Einsatzbereitschaft in der gesamten Partie stark verbessert.

Donaueschingen auf Augenhöhe mit Bühlertal

In der ersten Halbzeit konnten die Allmendshofener Spieler deutlich offener und mit einem leichten Chancenplus besser gestalten. Sie lieferten über 70 Minuten mit den Gastgebern ein Spiel auf Augenhöhe ab. Hochkarätige Torchancen blieben aber auf beiden Seiten aus. Für die Gäste war der Spielplan in der Verbandsliga bislang nicht sonderlich begünstigt.

Glücklicher Heimsieg

Nach drei Auswärtsspielen folgte nur ein Heimspiel und jetzt musste man wieder in Bühlertal und am kommenden Wochenende in Villingen antreten. Wo bleibt eine gerechte Abwechslung. In der zweiten Halbzeit eröffneten die Platzherren die Auswechslungen. Zum Joker wurde Avidimetaj für Bühlertal, der innerhalb von zwölf Minuten beide Tore erzielte und einen insgesamt glücklichen Heimsieg bescherte. In den letzten 20 Minuten büßten die Gäste an Power und auch an Selbstvertrauen ein. Trotz allem Ehrgeiz konnte die Niederlage bis Spielende nicht abgewendet werde.

Trainer Schwer sieht gute Zeichen

Trainer Schwer war aber über das Auftreten der Mannschaft auch nach dem Rückstand mit Einsatz und Kampfeswillen ein gutes Zeichen für die nächsten Spiele vor der Winterpause. (ju)

Tore: 1:0, 2:0 (70.+82.) Avidimetaj. – SR: Mourad (Mundingen). – ZS: 180.