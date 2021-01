Guter Auftritt der Skijägerin vom SC Schönwald am zweiten Weltcup-Wochenende in Oberhof

Biathlon: Starker Auftritt von Janina Hettich in Oberhof: Am zweiten Weltcup-Wochenende im Thüringer Wald lieferte die 24-jährige Biathletin vom SC Schönwald in allen drei Wettbewerben sehr gute Ergebnisse ab. Das Sahnehäubchen war natürlich der