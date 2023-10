Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: (jsi) FV/DJK St. Georgen – VfB Villingen 1:0 (1:0). Gegen gewohnt spielstarke Villinger waren konsequentes Verteidigen sowie eine insgesamt gute Defensivordnung der Schlüssel zum Erfolg für St. Georgen. Im eigenen Wohnzimmer ging die taktisch gut eingestellte Mannschaft nach rund einer Viertelstunde in Führung, als Elvin Kljajic einen 60 Meter-Alleingang vollendete – allerdings nicht unhaltbar für den VfB-Keeper. In der Folge lief das Gästeteam erfolglos an, die Gastgeber hingegen wurden noch das eine oder andere Mal per Konter gefährlich – vor allem, als Villingen mit Blick auf die schwindende Spielzeit hinten zunehmend aufmachte. Tor: 1:0 (16.) Kljajic. ZS: 100. SR: Sasa Matosevic (FK Bratstvo Villingen).