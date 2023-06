Fußball, Relegation um den Kreisliga A-Klassenerhalt, Hinspiel: SSC Donaueschingen – FC Tannheim 2:3 (0:2) Donaueschingens Trainer Patrick Fleig vertraute auf die selbe Elf, die sich am vergangenen Wochenende mit einem 8:2 über Friedenweiler/Rötenbach noch auf den Relegationsplatz gerettet hatte. Bei Tannheim veränderte Trainer Chamaillard sein Team auf zwei Positionen gegenüber dem 3:2-Sieg gegen Schönwald am letzten Spieltag. Für Weißhaar und Steiner spielten Maier und Schmid.

SSC mit schwacher erste Hälfte

Tannheim kam besser ins Spiel, kreierte mehr Chancen und ging nach 36 Minuten verdient durch Scheu in Führung. Er nickte per Kopf nach einer Ecke zum 1:0 ein. Mit dem 2:0, erneut nach einer Ecke und schönem Schlenzer aus dem Rückraum durch Blessing (44.) musste man auf Donaueschinger Seite Sorge haben, die Chance auf den Klassenerhalt schon im Hinspiel zu verspielen. Entsprechen war Trainer Fleig nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft in der ersten Hälfte, monierte die physische Präsenz. Die Zweikampfführung sprach er zur Halbzeit angesprochen und so kam das Heimteam wie ausgewechselt aus der Pause.

Fußball Traumtore, Meisterpartys und Paraden: Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Donaueschingen gibt sich nicht geschlagen

Der SSC drückte fortan und erzielte nach sieben Minuten den Anschluss durch Markus Weisser (52.). Nur fünf Minuten später gab es dann einen Foulelfmeter für das Heimteam, den Sheriff Jallow zum Ausgleich nutzte (57.).

Patrick Fleig lobte den Elan und Ehrgeiz seines Teams, das nun sogar auf den Führungstreffer drängte und dabei in der 83. Minute in einen Konter lief. „Wir haben zu weit aufgemacht. Das ist der einzige Vorwurf, den ich meiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit machen kann.“ Nach Pass in die Mitte, brauchte Marvin Karisan für die Gäste nur noch einschieben und ließ Tannheim im Hinspiel jubeln.

Fußball im Schwarzwald Herr Seelig, wie hat Ihnen die Schwarzwälder Fußball-Saison gefallen? Das könnte Sie auch interessieren

Fleig zeigte sich kämpferisch für das Rückspiel und sagte mit einem Lachen: „Geschlagen haben wir uns nicht gegeben“, wohl auch in dem Wissen, welch beachtliche Leistungssteigerung sein Team in Halbzeit zwei hingelegt hatte und was eine ähnliche Leistung in der zweiten Partie der Relegation bedeuten könnte.

Tore: 0:1 (36.) Scheu, 0:2 (44.) Blessing, 1:2 (52.) Weisser, 2:2 (57./FE) Jallow, 2:3 (83.) Karisan – SR: Dominic Staiger – Zuschauer: 120