Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Nachdem die Partie SG Schluchsee/Feldberg gegen die SG Kirchen-Hausen bereits am Montag abgesetzt wurde, stehen am Mittwoch ab 19.30 Uhr drei Nachholspiele auf dem Programm.

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Öfingen. Mit nur einer Niederlage und den deutlich weniger ausgetragenen Partien ist die SG Riedöschingen auf einem guten Weg, die von den Konkurrenten zugeteilte Rolle eines Mitfavoriten auf den Titel auch umzusetzen. Gegen Öfingen sind drei Punkte fest eingeplant, zumal der Gast mit erst sieben Punkten aus sieben Partien um das Überleben in der Liga kämpft, zuletzt aber einen Sieg gegen Lenzkirch feierte.

SSC Donaueschingen – SV Hinterzarten. Beim SSC wechselten sich in den vergangenen fünf Partien Siege und Niederlagen regelmäßig ab. Nach dem 5:0-Erfolg gegen Mundelfingen will die Fischer-Elf den Trend stoppen und mit einem Sieg die Lücke von acht Punkten zum Gegner reduzieren. Hinterzarten zeigte sich zuletzt in einer blendenden Verfassung und wird nur schwer zu stoppen sein.

FC Lenzkirch – SV Eisenbach. Der Gastgeber hinkt bei erst sechs Punkten der eigenen Zielsetzung hinterher. Eisenbach wirkt im bisherigen Saisonverlauf deutlich stabiler und gefestigter. Die Gäste sind auswärts noch ungeschlagen und wollen diese Serie im Hochschwarzwald-Derby verteidigen.