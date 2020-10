Fußball: (daz) Auch an diesem Wochenende fallen wieder Punktspiele wegen Corona-Verdachtsfällen aus. So wurde die am Sonntag geplante Partie des FC Tannheim gegen die Sportfreunde Neukirch in der Kreisliga A, Staffel 1, wegen eines Verdachtsfalls bei den Sportfreunden abgesetzt. Ebenso die Partie der beiden Reservemannschaften in der Kreisliga B, Staffel 5. Betroffen ist auch die am Samstag geplante Partie in der Frauen-Landesliga zwischen den Sportfreunden Neukirch und dem SV Nollingen. Abgesagt wurde auch die Begegnung der SG Schluchsee/Feldberg gegen den SSC Donaueschingen in der Kreisliga A, Staffel 2. Hier meldete der SSC einen Corona-Verdachtsfall.

Mehr zum Thema Coronavirus in der Region