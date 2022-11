Kreisliga B, Staffel 1: Spielabbruch in Überauchen

FKBratstvo Villingen – FC Königsfeld II 3:4 (2:3). Tore: 1:0 (2.) Eigentor, 2:0 (3.) Kevin Spiefel. 2:1 (22.) Thomas Wink-ler, 2:2 (33.) Christian Richter, 2:3 (41.) Adrian Lupea, 3:3 (65.) K. Spiegel, 3:4 (71.) C. Richter. ZS: 50. SR: Guiseppe Ingrao (Rottweil).F

C Triberg – FC Bad Dürrheim II abgesagt – Die Bad Dürrheimer wollten die Partie aufgrund von Spielermangel verlegen. Sie erzielte aber mit den Tribergern keine Einigung und traten nicht an.

SV Überauchen – FC Grüningen abgebrochen - Tore: 0:1 (7.) Sajar Ceesay. Besondere Vorkommnisse: Rote Karte SV Überauchen (26.) und Spielabbruch (41.) durch Schiedsrichter Marc Zimmermann (Villingen- Schwenningen)

FC Hüfingen – FC Wolterdingen 5:0 (2:0) Tore: 1:0 (23.) David Wengrzik, 2:0 +3:0 (39.+62.) Alexandru Toth, 4:0 (67.) Tim Fetzer, 5:0 (71.) A. Toth. Zuschauer: 90. Schiedsrichter: Marcel Haberbosch (Villingen- Schwenningen).

FC Unterkirnach – FC Gutmadingen II 2:4 (2:2). Tore: 1:0 (11.) Sebastian Schmökel, 1:1 (18.) Elias Schelling, 2:1 (27.) Finn-Yorick Klaus, 2:2 (41.) Marvin Riedmüller, 2:3 (80.) Adrian Ley, 2:4 (90.+2) Marcel Huber. Zuschauer: 60. Schiedsrichter: Marcel Bricke (Löffingen)

Kreisliga B, Staffel 2: Pfohren überwintert an der Spitze

SV Göschweiler – FC Bernau 3:3 (0:3) Tore: 0:1 (10.) Yannik Spitz, 0:2 + 0:3 (13. +38.) Jonas Thoma, 1:3 (47.) Benedikt Rebholz, 2:3 (60.) Mustafa Ucarli, 3:3 (75.) Viktor Lampel. ZS: 50. SR: Axel Kostenbader (Grafenhausen).

SV Titisee – SV Ewattingen 2:0 (1:0) Tore: 1:0 (14.) Stefan Dias Cardoso, 2:0 (52.) Vencimo Micael Do Gabo. Zuschauer: 45. Schiedsrichter: Karl-Heinz Mundinger (Eisenbach).

VfB Mettenberg – FC Pfohren 0:5 (0:4) Tore: 0:1 (18.) Kevin Dörr, 0:2 (31.) Julian Sumser, 0:3 (40.) Marius Wiehl, 0:4 (42.) Ramon Arndt, 0:5 (52.) J. Sumser. ZS: 250. Schiedsrichter: Kurt Tröndle (Bonndorf).

SG Aulfingen/Leipferdingen – FC Reiselfingen 4:0 (1:0). Tore: 1:0 (32.) Heiko Enoch, 2:0 + 3:0 (49.+61.) Aaron Faber, 4:0 (76.) Benjamin Maus. Zuschauer: 80. SR: Ahmet Koc.

FC Hausen vor Wald ­– SG St. Märgen/St. Peter 0:3 (0:1). Tore: 0:1 (38.) Christian Hertbstritt, 0:2 (54.) Henrick Waldvo-gel, 0:3 (80.) Adrian Kleiser. Zuschauer: 70. Schiedsrichter: Felix Bammert (Hilzingen).

SV St. Blasien – SV Döggingen 0:7 (0:2) Tore: 0:1 (15.) Elias Laule, 0:2 + 0:3 (37.+ 62.) Pirmin Hirt, 0:4 (64.) Stefan Grieshaber, 0:5 (65.) P. Hirt, 0:6 (72.) Timo Bossert, 0:7 (86.) P. Hirt. ZS: 15. SR: Kurt Tröndle (Bonndorf).

Kreisliga B, Staffel 3: Der FC Löffingen II ist Herbstmeister

FC Hochemmingen II – FC Pfaffenweiler II 1:4 (0:1). Tore: 0:1 (16.) Jan Franz, 0:2 (67.) Jonas Neininger, 1:2 ((71.) Patrik Klingner, 1:3 (83.) J. Neininger, 1:4 (90.) Jonas Weber. ZS: 30. SR: Benning (Dauchingen).F

C Furtwangen II – DJK Villingen II ­ 5:3 (4:2). Tore: 1:0 (7.) Marvin Lubenow, 2:0 (10.) Matej Vojtech, 2:1 (23.) Kevin Kostka, 2:2 (35.) David Dornbach, 3:2 (37.) Patrick Staudt, 4:2 (37.) Lubenow, 4:3 (55.) Athanasios Fountoulakis, 5:3 (88.) Lubenow. ZS: 50. SR: J. Allende (St. Georgen).

FC Schonach – FV Möhringen II 1:2 (1:0). Tore: 1:0 (33.) David Geleccser, 1:1 (59.) Ali Dogan, 1:2 (72.) Jannik Schaldecker. ZS: 30. SR: Heiko Kolberg (Königsfeld).

SV Hinterzarten II – SV Geisingen II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 (41.) Christian Kleiser, 1:1 (59.) Alexander Rau. ZS: 50. SR: Dan Gottwald (Titisee-Neustadt).

SG Riedöschingen/Hondingen II – TuS Bonndorf 2:2 (0:1). Tore: 0:1 + 0:2 (9./ FE + 55.) Florian Isele, 1:2 (61.) Manuel Meister (FE), 2:2 (64.) Eyub Bastuglu. ZS: 50. SR: Konstantinos Tsalis (Villingen-Schwenningen).

FC Bräunlingen II – SG Marbach/Rietheim II 3:2 (2:0). Tore: 1:0 (41.) Marin Angelov Karahristov, 2:0 (44.) Laurin Wernet, 3:0 (64.) Felix Zirlewagen, 3:1 + 3:2 (70.+90.+1) Luis Kohlermann. ZS: 30. SR: Steffen Schunicht (Mönchweiler).

FV Tennenbronn II – SG Riedböhringen /Fützen II 0:1 (0:0). Tore: 0:1 (75.) Lukas Albert. ZS: 50. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SV Aasen II – SG Eintracht Neukirch/Gütenbach II 4:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 + 3:0 (40./45.+61.) Dirgo Gantus Palomar, 3:1 (67.) Peter Willmann, 4:1 (87.) Manuel Hall. ZS: 80. SR: Aleksandar Vasic (Villingen-Schwenningen).

SV Hölzlebruck II – FC Löffingen II 1:3 (1:1). Tore: 0:1 (11.) Emre Tuggün, 1:1 (§6.) Jonas Hackenjos, 1:2 (47.) Francis Christien, 1:3 (78.) Joel Knöpfle. ZS: 50. SR: Stanislaus Wengrzik (Hüfingen)