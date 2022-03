Eishockey: Was sich schon seit Tagen abzeichnete, ist nun ist es Gewissheit. Am Mittwochabend wird in der Helios-Arena kein Eishockey gespielt. Das geplante DEL-Spiel der Schwenninger Wild Wings gegen die Augsburger Panther findet nicht statt. Der Grund: Die Gäste aus der Fuggerstadt können aufgrund zahlreicher Coronafälle kein spielfähiges Team aufbieten.

Am Dienstagmorgen waren bei den Augsburgern lediglich sechs Feldspieler im Training auf dem Eis. Am Nachmittag gab die Deutsche Eishockey Liga dem Antrag der bayrischen Schwaben auf eine Absage statt.

Damit wird es immer schwieriger für die Panther, die bereits ausgefallenen Spiele nachzuholen. Aktuell liegen sie im Vergleich zu den Wild Wings mit fünf Partien im Rückstand, im Vergleich zu Köln sogar mit sieben.

Damit erübrigt sich auch das Personalproblem der Schwenninger, die ursprünglich keinen gesunden Eismeister mehr zu Verfügung hatten und für das Spiel am Mittwoch eilig Ersatz aus Stuttgart organisieren mussten. Der Mann kann sich nun die Fahrt an den Neckarursprung sparen.