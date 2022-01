von unserer Sportredaktion

Basketball, ProA: Aufgrund positiver Corona-Fälle in den Reihen der Gastmannschaft muss die für Samstag angesetzte Partie zwischen den wiha Panthers und Rasta Vechta kurzfristig abgesagt werden. Ein neuer Spieltermin wird zeitnah bekanntgegeben. Bereits erworbene Tickets für das Spiel behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin.

Für Panthers-Trainer Alen Velcic kommt es nicht überraschend, dass es aufgrund des stark zugenommenen Infektionsgeschehens zu erneuten Spielausfällen in der ProA kommt: „Es war nur eine Frage der Zeit. Die BBL hat es vor drei Wochen getroffen, und wir müssen aktuell stark damit rechnen, dass es mehrere Teams treffen wird. Sportlich ist die Mannschaft davon unberührt. Es ist zwar ärgerlich, da wir uns gerade im Flow und in der Vorbereitung auf Vechta befunden haben. Aber es gibt uns nun Zeit, die neuen Spieler besser in unser System zu integrieren.“