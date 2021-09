2. Spieltag in der Kreisliga A, Staffel 1. Zwei Begegnungen wurden abgesagt

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1:FC Brigachtal – FC Fischbach 1:0 (1:0). In einem kampfbetonten Spiel gingen die Hausherren in der 20. Minute durch Marc Albrecht in Führung. Die zwei Teams neutralisierten sich über weite Strecken der Partie und