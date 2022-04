Rund 250 Fans, Familie, Freunde und Einwohner bereiteten Olympiateilnehmerin Daniela Maier am Samstag einen frenetischen Empfang in ihrer Heimatstadt Furtwangen im Schwarzwald. Fahnen schwenkend und jubelnd begrüßten sie die Skicrosserin.

Umjubelt von Fans und Einwohner ihrer Heimatgemeinde wurde Skicrosserin Daniela Maier (Mitte) am Samstag in Furtwangen empfangen. Die 26-Jährige nahm bei den Olympischen Winterspielen in Peking teil. | Bild: Sprich, Roland

Die 26-Jährige gewann bei den Olympischen Winterspielen in Peking nach einer Jury-Entscheidung zunächst die Bronzemedaille, da die eigentliche Drittplatzierte, die Schweizerin Fanny Smith sie kurz vor dem Ziel behindert haben soll.

Noch kann Daniela Maier die Bronzemedaille in ihren Händen halten. Derzeit bangt sie, ob sie die ihr nachträglich zugesprochene Medaille behalten darf. | Bild: Sprich, Roland

Gegen die Entscheidung legte der Schweizer Skiverband Beschwerde ein, wonach Smith die Bronzemedaille wieder zu- und Daniela Maier aberkannt werden soll. Derzeit befassen sich das IOC und der Internationale Skiverband FIS mit dem Streitthema. Im Interview berichtete Daniela Maier von einer „Achterbahnfahrt der Gefühle“, bis endlich die endgültige Entscheidung feststeht, die in dieser Woche erwartet wird.

Davon unbeeindruckt wurde die Olympiateilnehmerin, die ihre Wurzeln beim Skiclub Urach hat, in der Festhalle in Furtwangen gefeiert. In lockeren Interviews plauderte sie über die Erlebnisse in China und schließlich trug sich Daniela Maier sich in das Goldene Buch der Stadt ein.