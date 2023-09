Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Über 300 Zuschauer lockte das Derby zwischen dem FV/DJK St. Georgen und Schonach (2:1) an. „Wenn ich ehrlich bin, kann die Partie auch 2:2 enden. Es war eine ausgeglichene Begegnung“, bilanziert St. Georgens Spielertrainer Manuel Passarella. Nicht nachvollziehen kann Passarella indes, warum seiner Elf zwei aus seiner Sicht klare Elfmeter verwehrt wurden. Wie schon in den vergangenen Partien war Passarella mit der Leistung der Bergstädter weitgehend zufrieden. „Bei uns stimmen Wille und Einsatzbereitschaft. So müssen wir weitermachen.“ Bei der DJK Villingen folgt nun eine echte Standortbestimmung für die Bergstädter.

Im Duell von zwei Bezirksliga-Absteigern setzte sich die DJK Villingen bei der SG Eintracht mit 1:0 Toren durch. „Die Gastgeber präsentierten sich als sehr lauffreudige Elf. Für uns war es ein kompliziertes Spiel, zumal wir noch das schwere Pokalspiel vom Mittwoch in den Beinen hatten. Das hatte viele Körner gekostet“, bilanziert DJK-Trainer Mario Bibic, der sein Team weiterhin in einer Findungsphase sieht und mit dem Saisonauftakt zufrieden ist. Kommendes Wochenende empfängt die DJK als Tabellenzweiter den Spitzenreiter aus St. Georgen. Bibic: „Wir freuen uns auf die Partie.“

Der VfB Villingen brauchte gegen Triberg etwas Anlaufzeit, bevor die Maschine auf Hochtouren lief. Nach 45 Minuten stand es 1:1, nach 90 Minuten 7:1. „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit alles klar machen müssen. Nach dem Seitenwechsel haben wir dann ganz schnell für die Entscheidung gesorgt. Unterm Strich war es für uns ein Pflichtsieg“, betont VfB-Spielertrainer Adem Sari, der sich nach der Pause selbst einwechselte und dreimal traf. Für Sari sortiert sich jetzt langsam die Liga ein, auch wenn es noch zu früh sei, um Rückschlüsse zu ziehen.

Die SG Mönchweiler/Peterzell feierte mit dem 3:2-Erfolg bei der SG Fischbach/Weiler bereits den zweiten Auswärtssieg der noch jungen Saison. „Ein verdienter Sieg“, stellt Spielertrainer Patrick Haas fest. Seine Mannschaft habe mit der zwischenzeitlichen 3:1-Führung einen Wirkungstreffer gelandet. Danach habe der Gastgeber etwas Mühe gehabt, den Rückstand zu verdauen. „Wir haben eine super Mannschaftsleistung gezeigt, waren griffig und auch in den Bereichen Laufbereitschaft und Wille war ich sehr zufrieden“, ergänzt Haas. Mit den bisherigen sechs Punkten haben die SG eine gute Basis geschaffen. Haas wünscht sich nun, dass auch vor eigenem Publikum ein Sieg gelingt. Möglichst schon am Freitag gegen die SG Eintracht.

Nach einem 0:3-Rückstand gelang den Sportfreunden Schönenbach in Obereschach der erste Saisonsieg (4:3). „Es war ein ganz komisches Spiel. Wir haben auch nach dem 0:3 nie aufgegeben. Ganz wichtig war unser erster Treffer kurz vor dem Pausenpfiff. Danach haben wir unseren Respekt abgelegt und erstmals in der Saison unsere Qualität gezeigt“, resümiert Schönenbachs Trainer Branislav Durdevic. Er sah weitere gute Chancen seiner Elf. Schönenbach hatte indes nicht nur den zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand zu verkraften, sondern auch die Verletzung von Torhüter Luca Duffner, der wohl länger ausfallen wird. Der für Duffner eingewechselte Domenic Hug zeigte lauf Durdevic eine ausgezeichnete Leistung. Rundum hätten die Sportfreunde einen großartigen Charakter gezeigt.