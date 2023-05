FC Brigachtal – NK Hajduk Villingen 1:2 (1:1)

Nach dem frühen 1:0 durch David Gris Petrovic (8.) eröffneten sich Brigachtal in Abschnitt eins weitere Gelegenheiten auf einen Treffer. Doch auch die Gäste fanden gut in die Partie und erzielten in Minute 22 das 1:1 durch Bosko Jozinovic. Nach dem Pausentee neutralisierten sich die beiden Teams weitgehend. Als Ergebnis einer unübersichtlichen Situation über die Flügel (75.) entstand per Einzelaktion der 1:2-Siegtreffer für Hajduk.

Tore: 1:0 Petrovic (8.), 1:1 Jozinovic (22.), 1:2 Fantov (75.)

Zuschauer: 100

Schiedsrichter: Marcel Haberbosch

SG Dauchingen/Weilersbach – FC Tannheim 6:0 (3:0)

Drei Treffer pro Halbzeit bedeuteten einen klaren Heimsieg für den Spitzenreiter. Zum Mann des Tages avancierte beim 6:0-Erfolg mit fünf erfolgreichen Abschlüssen Bennet Wiebler. Ihn bekamen die Tannheimer nicht in den Griff, sodass die drei Zähler nie gefährdet waren.

Tore: 1:0 Wiebler (21.), 2:0 Wiebler (28.), 3:0 Wiebler (33.), 4:0 Wiebler (51.), 5:0 Wiebler (64.),6:0 Marcel Geiger (76.)

Zuschauer: 150

Schiedsrichter: Enis Morat

SG Mönchweiler/Peterzell – VfB Villingen 4:5 (2:2)

In einem wilden Spiel setzte sich letztlich der VfB auswärts durch. Quasi mit dem Anpfiff ging Mönchweiler/Peterzell in Führung, später drehte Villingens Spielertrainer Adem Sari das Geschehen. In der Folge kam die SG zweimal nach Rückstand zurück, doch das 3:5 durch Lukas Füssenich (77.) ließ die Hypothek zu hoch werden. Bei wenig Restspielzeit auf der Uhr gelang nur noch der 4:5-Anschluss in Minute 90.

Tore: 1:0 Moritz Hornstein (1.), 1:1 Adem Sari (19./FE), 1:2 Adem Sari (29.), 2:2 Patrick Haas (33.), 2:3 Ali Sari (57.), 3:3 Hoferer (69.), 3:4 Furkan Sari (71.), 3:5 Füssenich (77.), 4:5 Ian Jager (90.)

Schiedsrichter: Fin Brunner

SV Niedereschach – SG Fischbach/Weiler 0:3 (0:0)

Die abgezocktere Mannschaft siegte auf tiefem und rutschigem Rasen. In Halbzeit eins rettete noch der Pfosten für den SVN, ein weiterer gegnerischer Abschluss kam zu zentral auf Keeper Daniel Beck, der parierte. Einen Strafstoß verwandelte Sven Müller (59.) zum 0:1. Luca Rapp (65.) legte im Eins-gegen-eins nach, der Ball überquerte vom rechten Innenpfosten aus die Torlinie. Beim zweiten Treffer von Rapp (69.) setzte er sich im Laufduell gegen den letzten Mann des SVN durch und schob überlegt ein. Freistehend vergab er die Chance auf einen Dreierpack.

Tore: 0:1 Müller (59.), 0:2 Rapp (65.), 0:3 Rapp (69.)

Zuschauer: 200

Schiedsrichter: Pascal Czech

FC Schönwald – SG Buchenberg/Neuhausen 3:1 (0:1)

In den ersten 45 Minuten lieferte Schönwald kein gutes Spiel ab. Eine Riesengelegenheit wurde ausgelassen. Nach rund einer Stunde kam Spielertrainer Mario Ketterer, fortan war mehr Dampf drin. In der Schlussphase gelang der Ausgleich durch Marius Storz (71.), der auch zum 2:1 traf. Nun machte die SG auf und kam zur einen oder anderen Konterchance, doch Schönwald-Torwart Marc Simone war zu Stelle.

Tore: 0:1 (18. Elfmeter) Dionysios Stogiannidis, 1:1 (71.) Storz, 2:1 (77.) Storz, 3:1 (86.) Patrick Spath

Zuschauer: 100

Schiedsrichter: Andre Cellier

SV Obereschach – FV/DJK St. Georgen 3:0 (1:0)

Obereschach zeigte eine Reaktion auf das 2:6 gegen die SG Dauchingen. Der SV spielte den starken Aufsteiger phasenweise an die Wand. So war in Halbzeit eins eine höhere Führung möglich. Aufseiten der Gäste war über 90 Minuten lediglich eine Torchance zu verzeichnen. Über gute Ansätze kam St. Georgen nicht hinaus – weil sich der SVO topfit und hoch konzentriert präsentierte. Doppelpacker Benedikt Laufer, der den ersten Treffer von Rene Riegger (27.) selbstlos vorbereitete, erhielt ein Sonderlob von Coach Marco Hey.

Tore: 1:0 Riegger (27.), 2:0 Laufer (65.), 3:0 Laufer (88.)

Zuschauer: 120

Schiedsrichter: Garcia Morales

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Kappel 4:1 (3:1)

Was für ein wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf: Die SG besiegte das favorisierte Kappel. Nach frühem Rückstand (6.) schlug die SG zurück und kam durch Marcel Schmidt (8.) zum Ausgleich. Auch danach stimmten bei der SG Einsatz und Leidenschaft. Noch vor dem Seitenwechsel gelang eine komfortable Zwei-Tore-Führung, welche sich der Gastgeber nicht mehr nehmen ließ. Als Kappel alles nach vorne warf, sorgte Ali Turabi Toprak für den 4:1-Endstand.

Tore: 0:1 (6.) Flavio Ippolito, 1:1 (8.) Schmidt, 2:1 (16.) Patrick Weißer, 3:1 (26. Elfmeter) Dominic Jahr, 4:1 (90.) Toprak

Zuschauer: 120

Schiedsrichter: Tobias Dittmar

FC Schönwald – SG Buchenberg/Neuhausen 3:1 (0:1)

In den ersten 45 Minuten lieferte Schönwald kein gutes Spiel ab. Eine Riesengelegenheit wurde ausgelassen. Nach rund einer Stunde kam Spielertrainer Mario Ketterer, fortan war mehr Dampf drin. In der Schlussphase gelang der Ausgleich durch Marius Storz (71.), der auch zum 2:1 traf. Nun machte die SG auf und kam zur einen oder anderen Konterchance, doch Schönwald-Torwart Marc Simone war zu Stelle.

Tore: 0:1 Dionysios Stogiannidis (18./FE), 1:1 Storz (71.), 2:1 Storz (77.), 3:1 Patrick Spath (86.)

Zuschauer: 100

Schiedsrichter: Andre Cellier (SV Überauchen).