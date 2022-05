von Helmut Junkel

Fußball-Kreisliga B, Staffel 4: (ju) In den sechs Partien fielen am vorletzten Spieltag insgesamt 36 Tore. Gleich zehn davon in Hochemmingen.

SV Obereschach II – SG Dauchingen/ Weilersbach 1:3 (0:1). Tore: 0:1 (39.) Fabian Benning, 0:2 (46.) Hakon van Wasen, 0:3 (62.) Matthias Fehrenbach, 1:3 (81.) Simon Fuchs. ZS: 40. SR: Bernd Kopp (Villingen).

DJK Donaueschingen III – FV Möhringen II 6:1 (3:1). Tore: 1:0 (7.) Niklas Beger, 1:1 (9.) Eigentor, 2:1 (17.) Claudio Iengo, 3:1 (37.) N. Beger, 4:1 (54.) Eigentor, 5:1 (71.) Marius Gerold, 6:1 (82.) Martin Gihr. ZS: 55. SR: Thomas Fackler (Villingen).

SV Geisingen II – FC Bräunlingen II 2:1 (1:1). Tore: 0:1 (9.) Eren Samcar, 1:1 (21.) Alexander Rau, 2:1 (77.) Maximilian Kwring. ZS: 50. SR: Denis Kavuz (Villingen).

SV Aasen – FC Königsfeld II 1:5 (0:3). Tore: 0:1 (13.) Thomas Winkler, 0:2, 0:3 + 0:4 (38./41.+54.) Christian Richter, 1:4 (54.) Nicolas Rosenhahn, 1:5 (80.) Luis Teixeira Beugel. ZS: 40. SR: Nicola Kosutic (Wurmlingen).

FC Hochemmingen II – SG Riedböhringen/Fützen II 0:10 (0:4). Tore: 0:1 (3.) Mario Meister, 0:2 (14.) Michael Schrempp, 0:3 (18.) Martin Bogen schütz, 0:4 (35.) Jörg Eisenring, 0:5 (55.) M. Meister, 0:6 (61.) Schrempp, 0:7 (75.) Kai Hettich, 0:8 + 0:9 (77.+ 79.) Torsten Rendler, 0:10 (90.) M. Meister. ZS: 50. SR: Karlheinz Walter (Tannheim).

SV Hölzlebruck II – FV Tennenbronn II 1:5 (1:2). Tore: 0:1 (2.) Dominik Böhmann, 0:2 (40.) Andy Haas, 1:2 (45.) Alexander Lang,1:3 (65.) Patrick Haas, 1:4 (82.) Christian Fahl, 1:5 (85.) A. Haas. ZS: 100. SR: Ralf Gerspacher (Grafenhausen).