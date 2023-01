von Holger Rohde

Futsal: Die Fußballerinnen des Bezirksligisten SG Niedereschach/Kappel sicherten sich in Schopfheim den Titel des Futsal-Bezirksmeisters im Bezirk Schwarzwald. Damit qualifizierte sich das Team von Trainer Christoph Schwarzeit für die südbadischen Futsal-Endrunde am 5. Februar in Willstätt.

Aufgrund von zu wenigen Anmeldungen gab es keine separate Bezirksmeisterschaft im Schwarzwald und so nahmen die SG Niedereschach/Kappel und der SSC Donaueschingen beim Turnier des Bezirks Hochrhein teil. Sechs Spiele absolvierte die SGNK und kam zu einem Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das gewonnene Spiel gegen Donaueschingen (6:0) bedeute zugleich den Titel des Schwarzwald-Meisters. Der SSC blieb in diesem Turnier ohne Tore und Punkte.