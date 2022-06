Frauenfußball, Endspiel um den Bezirkspokal: SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen – SG Niedereschach/Kappel 1:2 (0:0). (ju) Das Endspiel auf dem Kunstrasenplatz war von Beginn an zwischen den beiden Bezirksligisten eine Partie von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. In der ersten Halbzeit fand die SG Niedereschach/Kappel etwas besser ins Spiel und hatte nach 15 Minuten die erste große Chance zur Führung. Der Schuss ging nur knapp am Tor vorbei. Bis zur ersten Trinkpause verhinderte Melanie Hikuam im Tor der SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen bei zwei weiteren Vorstößen der Gegnerinnen einen Rückstand. Danach wurde das Spiel offener und ausgeglichener mit weiteren Möglichkeiten auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause erzielte die SG Niedereschach ein Tor, welches jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde. So ging die erste Halbzeit torlos zu Ende.

Mit Beginn des zweiten Spielabschnitts ergriff die SG Bad Dürrheim/Oberbaldingen die Initiative und sorgte in der Abwehr der Gegnerinnen mehrfach für Unruhe und Verwirrung. Nach einem Foul vor dem Strafraum brachte ein Freistoß aus 18 Metern von Marta Markiewicz die Führung der SG Bad Dürrheim.

Nun investierte auch die SG Niedereschach/Kappel wieder mehr und drängte mit allen Kräften auf den Ausgleich. Ein schneller Konter wurde im Bad Dürrheimer Strafraum nur mit unfairer Notbremse gestoppt. Den fälligen Elfmeter (66.) verwandelte Lorena Schütz zum vom Niedereschacher Anhang umjubelten Ausgleich.

Nach der zweiten Trinkpause waren beide Teams um eine Entscheidung noch in der regulären Spielzeit bemüht. Bad Dürrheim versuchte das Glück mit Weitschüssen, die aber am gegnerischen Tor vorbei gingen oder von der Torfrau Laura-Chiara Müller gemeistert wurden. Mit den schnell vorgetragenen Konterangriffen sorgte die SG Niedereschach/Kappel ständig für Gefahr. In der Nachspielzeit (90.+1) erzielte Lea Heini im zweiten Nachschuss das entscheidende Tor für die SG Niedereschach/Kappel und krönte damit die erfolgreiche Saison der erst seit drei Jahren bestehende Spiel-Gemeinschaft.

Bei der Siegerehrung lobte Bezirksvorsitzender Guido Selig (Bonndorf) die engagierte Leistung der beiden Finalisten. Er bezeichnete beide Finalisten als Sieger. Das Frauen-Schiedsrichtertrio erhielt wie die Spielerinnen aus Bad Dürrheim und Oberbaldingen Erinnerungsmedaillen und Urkunden.

Die Sieger freilich freuten sich mehr über ihren Erfolg. Spielführerin Julia Kopp durfte als Erste den schmucken Bezirkspokal entgegennehmen. Danach startete die lautstarke Jubelfeier mit den mitgereisten Fans aus Niedereschach und Kappel.