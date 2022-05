von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirkspokal: (sk) SG Mönchweiler/Peterzell – FV Tennenbronn 2:2 (1:0) n.V.. Der Tabellenführer der Kreisliga B, Staffel 1, sorgte am Mittwochabend für eine faustdicke Überraschung. Durch das 2:2-Unentschieden nach Verlängerung sicherte sich der Außenseiter gegen den Bezirksligisten den Einzug ins Finale. Nach einer 1:0-Halbzeitführung gerieten die Gastgeber nach einer Stunde mit 1:2 in Rückstand, und alles schien seinen gewohnten Gang zu laufen. Doch Mönchweiler erzielte wenig später den 2:2-Ausgleich und überstand auch die Verlängerung ohne Gegentor. Kurios: Die ersten 90 Minuten fanden auf dem Rasenplatz statt. Mangels Flutlicht mussten beide Teams in der Verlängerung auf den Hartplatz ausweichen. Tore: Tore: 1:0 (28.) Nick Müller, 1:1 (49.) Marco Maurer, 1:2 (61.) Marco Maurer, 2:2 (63.) Moritz Hornstein, SR: Sven Pacher.

FC Pfaffenweiler – DJK Villingen 3:1 (2:0). Die DJK Villingen verpasste den Einzug in das Bezirkspokalfinale. Pfaffenweiler war am Mittwoch das bessere Team und siegte verdient. Im Duell der beiden Bezirksligisten, das auf gutem Nieveau stand, gingen die Hausherren in der 28. Spielminute in Front. Jallow Saja hatte auf Pass von Felix Ohlhauser ins Schwarze getroffen. In der 35. Minute markierte Ohlhauser mit einem Distanzschuss das 2:0. Gleich nach dem Seitenwechsel schlug Torjäger Saja wieder zu, es hieß 3:0 (51.). Villingen war zwar bemüht noch heranzukommen, doch Pfaffenweilers Torwart Marco Anders hatte einen Sahnetag erwischt. Zu mehr als einem Treffer durch Yannick Käfer in der 81. Minute kamen die Gäste so nicht mehr.