Jugendfußball: Ob es die Villinger A- und B-Junioren wieder so krachen lassen wie am vergangenen Wochenende? Zumindest von der Papierform her warten nun schwerere Aufgaben auf die beiden Teams. Auf jeden Fall wollen die jungen FC 08-Kicker ihren guten Start ins neue Jahr fortsetzen. Dagegen visieren die B-Junioren der SG Bräunlingen auf heimischem Terrain den zweiten Saisonsieg an.

A-Junioren Verbandsliga: Freiburger FC II – FC 08 Villingen (Samstag, 18 Uhr) – Nach dem 7:0-Erfolg gegen Sinzheim wollen die Villinger ihre Führungsposition in der Verbandsliga verteidigen. Beim Tabellensechsten in Freiburg wartet zwar keine leichte, aber eine lösbare Aufgabe. Dies unterstreicht das Resultat in der Vorrunde. Zuhause gewannen die Nullachter gegen die Breisgauer glatt mit 5:0.

Allerdings ist das Team von Trainer Reiner Scheu gewarnt. Der FFC-Reserve gelang am vergangenen Spieltag eine echte Überraschung. Die Freiburger gewannen beim bisherigen Spitzenreiter Offenburger FV mit 5:3. Dadurch konnten die Villinger mit ihrem Erfolg die Tabellenspitze übernehmen.

B-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – Bahlinger SC (Samstag, 11 Uhr) – Mit dem 9:1-Erfolg in Kehl legten die Villinger einen beeindruckenden Start ins neue Jahr hin. Die Herausforderung im Heimspiel gegen Bahlingen dürfte sicherlich um einiges größer sein, dennoch geht der Tabellenzweite als Favorit in diese Partie. Die Villinger sind als einziges Team der Verbandsliga noch ungeschlagen und wollen dies natürlich auch nach diesem Wochenende bleiben.

SG Bräunlingen – SV Sinzheim (Samstag, 15 Uhr) Vor einem richtungweisenden Spiel steht die SG Bräunlingen. Gegen Sinzheim sollte ein Sieg her, will man den Rückstand zu den Nichtabstiegsplätzen nicht zu groß werden zu lassen. Gleichzeitig könnten die Zähringerstädter so zu einem Konkurrenten im Abstiegskampf aufschließen. Im Vorrundenspiel (1:1) gegen die Sinzheimer lag ein Sieg im Bereich des Möglichen. SG-Trainer Daniel Gemeinder ist zuversichtlich, am heutigen Samstag punkten zu können – am besten dreifach: „Die personellen Voraussetzungen sind ordentlich und ein positiver Ruck ging durch die Mannschaft. Ich hoffe, wir können das gute Gefühl auch auf dem Platz bringen“.

C-Junioren: FC 08 Villingen – SV Kuppenheim (Sonntag, 13 Uhr) – Im Friedengrund kommt es am Sonntag zum Verfolgerduell. Der Tabellenfünfte empfängt den Vierten. Für beide Teams geht es darum, den Kontakt zu Spitzenreiter SG Eintracht Freiburg nicht abreißen zu lassen. Allerdings haben die Villinger aus der Hinrunde keine guten Erinnerungen an den Gegner. In Kuppenheim musste sich das Team von Trainer Haris Redzepagic mit 1:2 geschlagen geben. Für diese Niederlage will sich der FC 08-Nachwuchs nun revanchieren.