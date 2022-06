von Helmut Junkel

Jugendfußball: Traditionsgemäß finden die Schwarzwälder Bezirkspokal-Endspiele der A- bis D-Junioren am Pfingstsamstag statt. Austragungsort ist in diesem Jahr die Sportanlage in Schönwald. Die vier Finals werden ab 11 Uhr mit dem Endspiel der D-Junioren eröffnet. Bei den C-Junioren genießt die SG Schönwald den Heimvorteil. Nur im A-Juniorenfinale kommt es zum reinen Bezirksliga-Duell. Sechs der acht Finalisten haben in dieser Saison die Chance auf das Double mit Meisterschaft und Bezirkspokalsieg.

D- Junioren

SV Hinterzarten – FC Pfaffenweiler (11 Uhr): In dieser Altersklasse streben beide Teams das Double an. Sowohl Hinterzarten als auch Pfaffenweiler sind frischgebackene Kreisliga-Meister. Hinterzarten (Staffel 2) blieb in der Punkterund in 16 Spielen ohne Niederlage (14 Siege/2 Unentschieden) und brachte es auf ein Torverhältnis von 105:8. Noch besser ist die Bilanz von Pfaffenweiler mit 20 Siegen in 20 Spielen und einem Torverhältnis von 129:3. Nach diesen Kriterien dürfte das Finale ein hochklassiges Offensivspiel werden.

C-Junioren

SG Schönwald – SG SSC Donaueschingen (12.30 Uhr): Die SG Schönwald, Sechster der Bezirksliga, möchte im Finale den Heimvorteil nutzen und an die Leistungen des Halbfinales anknüpfen. Dies wird wohl gegen den Meister der Kreisliga A 1 aus Donaueschingen nötig sein. In der Punkterunde verloren die jungen Kicker von der Baar nur ein Spiel von zwölf Partien und weisen ein Torverhältnis von 68:6 auf. Schönwald brachte es eine Liga höher auf acht Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen mit einer Tordifferenz von 33:37.

B- Junioren:

FV Tennenbronn – SV Hölzlebruck (14.15 Uhr): Als Favorit geht der Bezirksligameister Hölzlebruck ins Finale gegen den Tabellenführer der Kreisliga A aus Tennenbronn. Hölzlebruck gewann von den 19 Punktspielen 16 und verlor nur zwei Partien bei einer Tordifferenz von 96:33. Die Hochschwarzwälder führen mit acht Punkten Vorsprung die Liga an und wollen nun das Double perfekt machen. Gegner Tennenbronn übernahm durch einen 8:2-Erfolg am Dienstag in Kappel die Spitzenposition in der Kreisliga und hat ebenfalls noch die Chance aufs Double. In den 15 Punktspielen feierte der FVT-Nachwuchs 13 Siege .

A-Junioren

SG Fützen – FV Tennenbronn (16.15 Uhr): Zum reinen Bezirksligaduell kommt es im letzten Finale des Tages auf dem Schönwälder Kunstrasen. Der souveräne und ungeschlagene Meister SG Fützen (125:13 Tore) geht das Favorit in das Endspiel gegen den Tabellensechsten aus Tennenbronn. In der Punkterunde gewann das SG-Team beide Spiele (3:0/6:1). Die SG Fützen will nun in Schönwald das Double perfekt machen.