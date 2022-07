Eishockey: (pm) Den Wild Wings-Verantwortlichen ist es gelungen, den vielfach umworbenen Sebastian Uvira für die kommenden drei Jahre in den Schwarzwald zu lotsen. Der 29-jährige Linksschütze soll dem Team von Schwenningens Headcoach Harold Kreis auf Anhieb weiterhelfen. „Wir haben immer gesagt, dass wir insbesondere auf dem deutschen Markt die Augen offenhalten und bei einem passenden Spieler auch zuschlagen wollen. Mit Sebastian Uvira konnten wir nun einen Offensivakteur langfristig an uns binden, der mit seiner Spielweise hervorragend in unser Konzept und zu den Wild Wings passt“, sagt Sportdirektor Christof Kreutzer.

Der in Freiburg geborene Uvira geht am Neckarursprung in seine 10. DEL-Saison. In seinen bisherigen 405 Partien verbuchte der Flügelstürmer 145 Scorerpunkte. Für die Nationalmannschaft stand Uvira unter anderem 2018 in Dänemark bei der Weltmeisterschaft auf dem Eis.

Harold Kreis freut sich über die Verstärkung: „Sebastian bereichert unser Kontingent an deutschen Spielern enorm. Er bringt neben seiner Physis auch große Qualitäten im spielerischen und läuferischen Bereich mit.“ Auch Uvira hat richtig Bock auf die neue Herausforderung: „Der Verein ist mir gleich zu Beginn mit großer Wertschätzung entgegengekommen. Christof hat mir die Stadt und das Stadion gezeigt und ich habe mich direkt wohlgefühlt. Nächste Saison möchte ich mit den Wild Wings angreifen. Nicht nur ich weiß um meine Stärken. Auch Christof und der Coach kennen meine Qualitäten. Ich habe das Gefühl, ich kann in Schwenningen mein ganzes Potenzial abrufen und ich freue mich auf den neuen Start.“