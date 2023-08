Fußball-Verbandsliga: FC Teningen – FC 08 Villingen U21 (Samstag 15.30 Uhr). Irgendwie kann es Daniel Miletic kaum erwarten. Dass es endlich auch für die U21 des FC 08 Villingen in der Verbandsliga losgeht, nachdem sie am ersten Spieltag aufgrund der ungeraden Anzahl an Mannschaften frei hatte. „Wir hatten eine gute Vorbereitung. Jetzt ist aber auch gut, die Jungs sind heiß auf das erste Pflichtspiel“, berichtet der Trainer.

Ungeachtet dessen, dass es für ihn und die Seinen gleich mal knüppeldick kommt. „Wir haben in den ersten Wochen ein Hammerprogramm vor der Brust“, erläutert Miletic. Den Anfang macht der FC Teningen, zu dem die Schwarz-Weißen reisen müssen. Die Teninger waren in der vergangenen Saison lange Zeit Tabellenführer, ehe ihnen eine ganz bestimmte Zahl kein Glück brachte. Durch drei Niederlagen in den letzten drei Partien rutschte er noch auf Platz drei ab.

Nun starten sie dort einen neuen Anlauf, das Wort Meisterschaft als Saisonziel will aber keiner in den Mund nehmen. Auch nicht deren Trainer Jan Lindemann. „Für mich zählen sie dennoch zum Favoritenkreis“, betont Miletic. Diesen ersten Gegner hat er dann auch gleich mal genau unter die Lupe genommen, weilte bei dessen knappen 2:1-Sieg zum Auftakt in Konstanz-Wollmatingen. Seine Erkenntnis: „Sie haben schon eine starke Mannschaft, dennoch hätte der Aufsteiger mit ein wenig Glück gegen sie sogar einen Punkt holen können.“

In diesem Sommer holte Teningen gleich ein ganzes Dutzend neuer Leute, darunter erfahrene Spieler vom Bahlinger SC oder dem Freiburger FC. Gegen diese Truppe muss sich nun die nochmals verjüngte Villinger Mannschaft behaupten, teils mit null Erfahrung im Aktivenbereich. „Woher sollen sie diese auch haben?“, stellt Miletic als berechtigte Frage. Allein acht Spieler kamen von den eigenen A-Junioren. „Sie haben viel Potential, werden ihren Weg gehen. Klar werde ich nicht alle auf einmal bringen können, auch brauchen einige von ihnen noch eine gewisse Zeit. Außerdem benötigen sie die Unterstützung von für unsere Verhältnisse gestandenen Akteuren“, so der Trainer.

Fußball-Oberliga Die Stimmung beim FC 08 Villingen könnte besser nicht sein Das könnte Sie auch interessieren

Nicht zuletzt deshalb hofft Miletic insgeheim auf einen Einsatz der angeschlagenen Dominik Emminger und Felix Zeiser. „Bis auf einen einzigen unserer Spieler sind alle aus dem Urlaub wieder da“, sagt Miletic. Und ergänzt: „Wir sind bereit, werden nicht wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren und wollen mutig aufspielen.“