Spiel eins nach der zweiwöchigen Länderspiel-Pause für die Wild Wings war auch die erste Partie für Thomas Larkin nach rund fünf Wochen. Der Kapitän war mit einer Rückenverletzung ausgefallen. Ebenfalls zurück meldete sich Johannes Huß.

Schwenningen begann gut, mit vielen Schüssen Richtung Wolfsburgs Keeper Dustin Strahlmeier. Gute Chancen hatten Max Görtz und Phil Hungerecker, arg viel Zwingendes war aber nicht dabei. Dennoch mussten sich die Gäste nach zwölf Minuten wie im falschen Film gefühlt haben. Die Grizzlys führten zu diesem Zeitpunkt mit 2:0 durch Andy Miele (8.) in Überzahl und einem satten Schuss von Darren Archibald. SERC-Torhüter Joacim Eriksson war jeweils machtlos. Die Niedersachsen hatten bis dahin deutlich weniger Spielanteile gehabt, aber die etwas besseren Möglichkeiten.

Die Gastgeber verdienten sich eine Führung erst in den letzten fünf Minuten des ersten Abschnitts, waren offensiver, zwangen die Wild Wings zu mehr Fehlern. Glücklich war die Führung für die VW-Städter dennoch.

Der zweite Abschnitt verlief quasi umgekehrt. Die Hausherren taten nun mehr für die Offensive. Begünstigt war dieser Schwung auch durch Ungenauigkeiten der Schwäne, die aber gute Konter fuhren. Und sie schossen das Tor. Trivellato sorgte nach einem schönen Pass von Kyle Platzer für das längst verdiente 1:2 in der 30. Minute.

Phil Hungerecker sorgt für Tore

In einer nun offenen Partie gerieten die Wild Wings nochmals durch eine sehr diskutable Strafe unter Druck, hatten aber am Ende auch durch eine eigene Überzahlsituation die besseren Chancen.

Ihr zweites Powerplay nutzten die Schwenninger nach nur 36 Sekunden im letzten Drittel zum 2:2 durch Phil Hungerecker nach feiner Vorarbeit von Tylor Spink. Die Wild Wings waren nun die stärkere Mannschaft und auch die nächste Überzahl führte zum Erfolg und dem 3:2 durch Tylor Spink (42.). Die Antwort der Grizzlys folgte aber dreieinhalb Minuten später mit dem 3:3 durch Spencer Machacek.

Wild Wings sorgen für Entscheidung in der Verlängerung

Es ging in die Verlängerung, die die Wild Wings in Unterzahl antraten. Diese überstanden sie und im direkten Konter sorgte erneut Hungerecker für das 4:3. Damit kletterte Schwenningen in der Tabelle weiter nach vorn.