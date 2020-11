Wild Wings Nur für Abonnenten vor 16 Stunden

„Schwenningen ist anders“ – Gunnar Leidborg kehrt zum dritten Mal zurück

Zum dritten Mal in 30 Jahren steht Gunnar Leidborg in Schwenningen hinter der Bande, dieses Mal als Co- und Torwart-Trainer. Wie es ist, wieder „zuhause“ zu sein, wie der Schwede die Entwicklung der Wild Wings sieht und was er von den kommenden Wochen erwartet, verrät der 65-Jährige im Gespräch mit dem SÜDKURIER.